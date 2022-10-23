Tarım Kredi Market Ekim Ayının Son İndirimlerini Yapıyor! Dev Kampanyaları Açıkladı! Çamaşır Deterjanı 99 Lira, Sucuk 27 Lira, Peynir 52 Liraya Düştü!

Marketler arasındaki kapışma en çok müşterilerin yüzünü güldürüyor. Çeşit çeşit indirimlerle müşterilerin dikkatini üzerine çekmeyi başaran Tarım Kredi Market, hafta sonu için indirimlerine ek indirimler yapıyor. Tüm Türkiye’nin en çok ziyaret ettiği alışveriş mağazalarından biri olan Tarım Kredi Market’in son yapmış olduğu indirimse şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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