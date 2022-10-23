Yalı Çapkını Dizisindeki Fettan Yenge İfakat’ın Yaşadıkları Ortalığı İnletti! Çektiği Acılar Sevmeyenini Bile Zırı Zırıl Ağlattı! Meğer Kocasının Abisiyle Bu Yüzden Birlikteymiş…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını, Cuma akşamlarının yıldızı haline geldi. Her bölümünde farklı bir olayın ortaya çıkması ve Seyran – Ferit etkileşimi milyonların ekranlara kilitlenmesine neden oluyordu. Dizide bulunan fettan yenge İfakat’ın hikayesi ise ilk kez ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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