Yalı Çapkını Dizisindeki Fettan Yenge İfakat’ın Yaşadıkları Ortalığı İnletti! Çektiği Acılar Sevmeyenini Bile Zırı Zırıl Ağlattı! Meğer Kocasının Abisiyle Bu Yüzden Birlikteymiş…
STAR TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisindeki fettan yenge İfakat’ın yaşadıkları, çektiği acılar ortalığı inletti. Dizinin ilk bölümünde kocasının abisiyle birlikte olan İfakat, tepkileri arka arkaya almıştı ama perde arkası, olayların iyice karanlıklaşacağını gösterdi. Peki, Yalı Çapkını dizisindeki İfakat’ın yaşadıkları neler?
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını, Cuma akşamlarının yıldızı haline geldi. Her bölümünde farklı bir olayın ortaya çıkması ve Seyran – Ferit etkileşimi milyonların ekranlara kilitlenmesine neden oluyordu. Dizide bulunan fettan yenge İfakat’ın hikayesi ise ilk kez ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.