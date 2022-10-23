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23 Eki 2022 - 21:05

Hadise ve Mehmet Dinçerler Aşklarına Bir Şans Daha Verdiler! Doğum Günü Sürprizi Çok Fena Patlak Verdi; Gönülleri Ayrılığa Razı Gelmedi! “Sonunda!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma kararından sonra aşklarına bir şans daha verdikleri gündeme geldi. Doğum günü sürprizinin çok fena patlak vermesi gönüllerinin ayrılığa razı gelmediğini gösterdi. Sevenlerini mutluluktan havalara uçuran Hadise ve Mehmet Dinçerler, sosyal medyada yankı uyandırdılar! İşte merak edilen tüm detaylar…