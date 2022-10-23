Hadise ve Mehmet Dinçerler Aşklarına Bir Şans Daha Verdiler! Doğum Günü Sürprizi Çok Fena Patlak Verdi; Gönülleri Ayrılığa Razı Gelmedi! “Sonunda!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma kararından sonra aşklarına bir şans daha verdikleri gündeme geldi. Doğum günü sürprizinin çok fena patlak vermesi gönüllerinin ayrılığa razı gelmediğini gösterdi. Sevenlerini mutluluktan havalara uçuran Hadise ve Mehmet Dinçerler, sosyal medyada yankı uyandırdılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise sosyal medya üzerinde bir paylaşım yaparak, 3 milyon lira değerindeki yüzüğünü göstermişti. Sosyal medyayı sallayan Hadise, 30 Nisan’da evlenmişti ama 30 Eylül’de boşanmıştı. Boşanma kararı sonrasında kendisini işlere veren Hadise, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Hadise’nin eski kocası Mehmet Dinçerler’le barıştığı iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.