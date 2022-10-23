- 23 Eki 2022 - 22:05

Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Serveti Dudakları Uçuklattı! Boşanma Sonrasında Öyle Bir Şeye Yatırım Yapmış Ki… “Acun El Verdi, Destek Oldu!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te 4 yıldır jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna’nın tüm serveti açıklandı. Boşanma sonrasında öyle bir şeye yatırım yapmış ki, sosyal medya sallanıyor! “Acun’un ellerinden tuttuğu resmen zengin oluyor” yorumlarını alan Danilo Zanna, şok etkisi yarattı. Peki, Danilo Zanna serveti ne kadar?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmanın en sempatik jüri üyesi olarak gösterilen Danilo Zanna’nın İtalyan mutfağının yanı sıra Türk mutfağına olan ilgisi ve bilgisi adeta büyülüyordu. Gerek yarışmacılara olan yaklaşımı gerekse özenli işleriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Danilo Zanna’nın boşanma sonrasında servetine servet katması ortalığı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Eki 2022 - 22:05 - Yaşam

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Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Serveti Dudakları Uçuklattı! Boşanma Sonrasında Öyle Bir Şeye Yatırım Yapmış Ki… “Acun El Verdi, Destek Oldu!” mask
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