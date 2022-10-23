Dar Gelirli Ailelere PTT'den 850 TL ve 1250 TL Ödeme Müjdesi! E-Devlet Üzerinden Başvuran Anında Alıyor! Aile Destek Programı Ödemeleri Nereden Alınır?

Devlet tarafından vatandaşlara sık sık destekler ve ödemeler yapılıyor. Asgari ücretin yetişmediği şu günlerde merhem arayanlara özel olarak başlatılan bu yardım, şimdiye kadar milyonlarca vatandaşa temin edildi. En az 850 lira en fazla 1250 liranın verildiği bu yardımın şartları ise açıklandı. Kimlerin yararlanacağı ve başvuruların nasıl yapılacağını ise sizler için Haberler Ankara olarak makalemizin içerisinde sunduk! İşte merak edilen tüm detaylar…

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