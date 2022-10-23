Dar Gelirli Ailelere PTT'den 850 TL ve 1250 TL Ödeme Müjdesi! E-Devlet Üzerinden Başvuran Anında Alıyor! Aile Destek Programı Ödemeleri Nereden Alınır?
Paraya ihtiyacı olanlara büyük müjde verildi! Bu haberi duyanlar ise adeta mutluluktan halay çekmeye başladı! 850 liranın ödeme ise anında hesaplara yatmaya başladı. E-Devlet üzerinden başlayan başvurular ise dikkatleri üzerine çekti. TC Kimliğin son hanelerine göre başvuruları açılan 850 destek, milyonların “Yok artık” demesine neden oldu! Peki, sosyal ve ekonomik destek başvurusu nasıl yapılır?
Devlet tarafından vatandaşlara sık sık destekler ve ödemeler yapılıyor. Asgari ücretin yetişmediği şu günlerde merhem arayanlara özel olarak başlatılan bu yardım, şimdiye kadar milyonlarca vatandaşa temin edildi. En az 850 lira en fazla 1250 liranın verildiği bu yardımın şartları ise açıklandı. Kimlerin yararlanacağı ve başvuruların nasıl yapılacağını ise sizler için Haberler Ankara olarak makalemizin içerisinde sunduk! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.