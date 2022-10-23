Zeynep Bastık Yine Cesaretini Kıyafetleriyle Konuşturdu! “Boşanma En Çok Sana Yaradı!” Fiziğiyle Ders Kitaplarına Konu Oldu! “Hatun Taş!”
Geçtiğimiz aylarda 11 ay evli kaldığı Tolga Akış’la evliliklerini sonlandıran Zeynep Bastık, yine cesaretini konuşturdu! Hayranlarından ve takipçilerinden “Boşanmak en çok sana yaradı” yorumlarını alan Zeynep Bastık, fiziğiyle ders kitaplarına konu oldu! Taş gibi olduğunu bir kez daha gösteren Zeynep Bastık, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sesiyle ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Zeynep Bastık, dönem dönem gündeme giymiş olduğu kıyafetlerle geliyordu. Oldukça farklı bir kıyafet tercihi bulunan Zeynep Bastık, fiziğinin mükemmel oluşunu her fırsatta göstermeyi başarıyordu. Sosyal medya üzerinden yine cesaretini konuşturan bir kıyafet giyerek paylaşım yapan Zeynep Bastık, dudakları ısırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.