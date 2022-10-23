Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Cihangir Ceyhan Oğluyla Şok Etti! Kimsenin Evli Olduğundan Bile Haberi Yok! “Ne Ara Hayri!” Cihangir Ceyhan Evli Mi, Çocuğu Var Mı?
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan, oğluyla milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu. Evli olduğunu bilmeyen hayranları ise “Ne ara Hayri Bey” yorumlarında bulundular! Sosyal medyayı sallayan bir paylaşıma yer veren başarılı oyuncu, sosyal medyayı resmen salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncularla paylaşan Cihangir Ceyhan, dizide toplumun kabul etmediği bir karaktere hayat veriyordu. Hayri’ye hayat vermekten çok mutlu olduğunu defalarca kez dile getiren Cihangir Ceyhan’ın evli olduğu hatta bir de çocuk sahibi olduğunu duyanlar ise fenalık geçirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.