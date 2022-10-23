- 23 Eki 2022 - 21:59

Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Cihangir Ceyhan Oğluyla Şok Etti! Kimsenin Evli Olduğundan Bile Haberi Yok! “Ne Ara Hayri!” Cihangir Ceyhan Evli Mi, Çocuğu Var Mı?

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan, oğluyla milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu. Evli olduğunu bilmeyen hayranları ise “Ne ara Hayri Bey” yorumlarında bulundular! Sosyal medyayı sallayan bir paylaşıma yer veren başarılı oyuncu, sosyal medyayı resmen salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncularla paylaşan Cihangir Ceyhan, dizide toplumun kabul etmediği bir karaktere hayat veriyordu. Hayri’ye hayat vermekten çok mutlu olduğunu defalarca kez dile getiren Cihangir Ceyhan’ın evli olduğu hatta bir de çocuk sahibi olduğunu duyanlar ise fenalık geçirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Eki 2022 - 21:59 Ankara- Yaşam

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Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Cihangir Ceyhan Oğluyla Şok Etti! Kimsenin Evli Olduğundan Bile Haberi Yok! “Ne Ara Hayri!” Cihangir Ceyhan Evli Mi, Çocuğu Var Mı? mask
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