Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin'in Estetiksiz Hali Şok Etti! Resmen Kendine Reset Attırmış! Kaş, Göz, Burun Hepsi Değişmiş! Görenler Tanıyamadı...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı estetiksiz halleriyle milyonlara reset attırdı! “Çirkin ördek yavrusu” yorumlarını alan Mehmet Ali Erbil’in kızı, görenleri şok içerisinde bıraktı. Ağzı, yüzü adeta bambaşka birisine dönüşen Yasmin Erbil, sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı! İşte Yasmin Erbil’in estetiksiz o pozları…
En son olarak Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, mükemmel bir iş çıkarmıştı. Oyunculuk yetenekleriyle ortalığı kasıp kavuran Yasmin Erbil, Kumru’nun en yakın arkadaşına hayat vermişti. Yasak Elma dizisinde çok kısa bir süre bulunan Yasmin Erbil, daha sonra diziden ayrılmıştı. Güzelliğini sosyal medya üzerinden sık sık paylaşan ve övgü dolu yorumlar alan Yasmin Erbil’in estetiksiz halleri ise dudakların uçuklamasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
23 Eki 2022 - 21:58 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.