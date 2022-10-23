- 23 Eki 2022 - 21:55

Migros Market’ten Yeri Göğü Sallayan Dev İndirim! Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! En Büyük Kampanya Burada! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte, İncik…

Migros market, yine milyonların dikkatlerini üzerine çekti! Kırmızı ette 8,9 şiddetinde deprem yaratacak bir indirime imzasını atan Migros Market, en ucuzunun burada olduğunu duyurdu. Yetişenlerin alabildiği indirimde bulunan kırmızı et çeşitleri ise yok satmaya başladı! Kuşbaşı, kıyma, köfte, incik ve birçok kırmızı et çeşitlerinden indirim yapan Migros Market, gündemi salladı! İşte Migros Market’in o çok konuşulan indirimi…

Sofraların olmazsa olmazı kırmızı et, birçok kişinin en sevdiği yemek olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki, sebze yemeyen çocuklara, sebze yemeklere yapılırken bile içerisinde belli bir miktarda kırmızı et konuluyor ve çocuğun etle birlikte sebzeyi de yemesi sağlanıyor. Migros markette hal böyle olunca; kırmızı et çeşitlerinde muhteşem bir indirim yaptığını duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Eki 2022 - 21:55 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market Pazar Gününe Özel Son İndirimini Yaptı! Çamaşır Deterjanı 99 Lira, Sucuk 27 Lira, Peynir 52 Lira… Yarı Fiyatına! mask
Tarım Kredi Market Pazar Gününe Özel Son İndirimini Yaptı! Çamaşır Deterjanı 99 Lira, Sucuk 27 Lira, Peynir 52 Lira… Yarı Fiyatına!
Tarım Kredi Market Fiyatları İndirdikçe İndirdi! Sucuk 27 Lira, Çay 36 Lira, Tuvalet Kağıdı 122 Lira, Çamaşır Deterjanı 99 Lira… Raflar Bomboş Kaldı! mask
Tarım Kredi Market Fiyatları İndirdikçe İndirdi! Sucuk 27 Lira, Çay 36 Lira, Tuvalet Kağıdı 122 Lira, Çamaşır Deterjanı 99 Lira… Raflar Bomboş Kaldı!
A101 Market İndirimin En Alasını Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Sucuk, Tereyağı, Peynir… Fiyatlar Diplerde; Yetişen Ucuza Alışveriş Yapıyor! Raflar Bomboş Kalacak… mask
A101 Market İndirimin En Alasını Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Sucuk, Tereyağı, Peynir… Fiyatlar Diplerde; Yetişen Ucuza Alışveriş Yapıyor! Raflar Bomboş Kalacak…
Tarım Kredi Market Cumartesine Özel Dev İndirimini Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Zeytin, Un, Süt… Fiyat Etiketleri Yarı Yarıya İndi! Saatler Sonra Bitiyor… mask
Tarım Kredi Market Cumartesine Özel Dev İndirimini Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Zeytin, Un, Süt… Fiyat Etiketleri Yarı Yarıya İndi! Saatler Sonra Bitiyor…
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemez Oldu! Patates 6 Lira, Tavuk 38 Lira, Toz Şeker 99 Lira, Ayçiçek Yağı 149 Lira… Market Ağzına Kadar Dolu! mask
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemez Oldu! Patates 6 Lira, Tavuk 38 Lira, Toz Şeker 99 Lira, Ayçiçek Yağı 149 Lira… Market Ağzına Kadar Dolu!
BİM Market’ten Hafta sonu İndirim Bayrağını Çekti! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Fiyatları Yarıya İndi. İşte Fiyatı Düşen Aktüel ürünler! mask
BİM Market’ten Hafta sonu İndirim Bayrağını Çekti! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Fiyatları Yarıya İndi. İşte Fiyatı Düşen Aktüel ürünler!
ŞOK Market Cuma Gününe Özel Büyük Müjdeyi Verdi! Dev İndirim... Yumurta, Salça Ayçiçek Yağı, Un ve Şeker Fiyatları Resmen Düştü! İşte Şok Market’teki İnanılmaz İndirimler! mask
ŞOK Market Cuma Gününe Özel Büyük Müjdeyi Verdi! Dev İndirim... Yumurta, Salça Ayçiçek Yağı, Un ve Şeker Fiyatları Resmen Düştü! İşte Şok Market’teki İnanılmaz İndirimler!
Tarım Kredi Zincir Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Un 9 Lira, Pirinç 27 Lira, Tuvalet Kağıda 53 Liraya Düştü! mask
Tarım Kredi Zincir Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Un 9 Lira, Pirinç 27 Lira, Tuvalet Kağıda 53 Liraya Düştü!
Carrefoursa Market’ten Tarihi Dev İndirim! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Kaşar Peyniri, Bakliyat, Tereyağı, Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar Düştü! Dip Fiyatları Kesin Görmelisiniz... mask
Carrefoursa Market’ten Tarihi Dev İndirim! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Kaşar Peyniri, Bakliyat, Tereyağı, Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar Düştü! Dip Fiyatları Kesin Görmelisiniz...
A101 Market’ten İnanılmaz Hafta İçi Özel Kampanyası! Salça, Şeker, Tereyağı, Kaşar Peyniri ve Zeytin Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Resmen Düştü! İşte A101’deki İnanılmaz İndirimler! mask
A101 Market’ten İnanılmaz Hafta İçi Özel Kampanyası! Salça, Şeker, Tereyağı, Kaşar Peyniri ve Zeytin Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Resmen Düştü! İşte A101’deki İnanılmaz İndirimler!
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Migros Market’ten Yeri Göğü Sallayan Dev İndirim! Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! En Büyük Kampanya Burada! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte, İncik… mask
Migros Market’ten Yeri Göğü Sallayan Dev İndirim! Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! En Büyük Kampanya Burada! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte, İncik…
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