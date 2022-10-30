Migros Market’ten Yeri Göğü Sallayan Dev İndirim! Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte, İncik Fiyatlarına Kampanya...
Migros market, yine milyonların dikkatlerini üzerine çekti! Kırmızı ette 8,9 şiddetinde deprem yaratacak bir indirime imzasını atan Migros Market, en ucuzunun burada olduğunu duyurdu. Yetişenlerin alabildiği indirimde bulunan kırmızı et çeşitleri ise yok satmaya başladı! Kuşbaşı, kıyma, köfte, incik ve birçok kırmızı et çeşitlerinden indirim yapan Migros Market, gündemi salladı! İşte Migros Market’in o çok konuşulan indirimi…
Sofraların olmazsa olmazı kırmızı et, birçok kişinin en sevdiği yemek olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki, sebze yemeyen çocuklara, sebze yemeklere yapılırken bile içerisinde belli bir miktarda kırmızı et konuluyor ve çocuğun etle birlikte sebzeyi de yemesi sağlanıyor. Migros markette hal böyle olunca; kırmızı et çeşitlerinde muhteşem bir indirim yaptığını duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.