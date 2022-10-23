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23 Eki 2022 - 21:32

Masterchef Fatma Nur Sır Gibi Sakladığı Sevgilisini İlk Kez Açıkladı! “Şaka Desin Biri!” Sevgilisinin Yakışıklılığı Genç Kızları Bayılttı, Nefeslerini Kesti!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Fatma Nur, sır gibi sakladığı sevgilisini ilk kez paylaştı. Genç kızların kalbini eriten Fatma Nur’un sevgilisi, nefesleri kesti. Hayranlarından tam not alan Fatma Nur’a birçok kişi ise “Şaka desin birisi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…