Masterchef Fatma Nur Sır Gibi Sakladığı Sevgilisini İlk Kez Açıkladı! “Şaka Desin Biri!” Sevgilisinin Yakışıklılığı Genç Kızları Bayılttı, Nefeslerini Kesti!
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Fatma Nur, sır gibi sakladığı sevgilisini ilk kez paylaştı. Genç kızların kalbini eriten Fatma Nur’un sevgilisi, nefesleri kesti. Hayranlarından tam not alan Fatma Nur’a birçok kişi ise “Şaka desin birisi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına katıldığı ilk bölümde büyük olaylar çıkaran Fatma Nur Uçar, sosyal medyada gündem olmuştu. Yarışmacı arkadaşlarına yüksekten bakarak konuşan Fatma Nur’un bu halleri çok beğenilmemişti ama zamanla Fatma Nur’un aslında öne çıkmaya çalıştığı görülmüştü. Yıllarca bacağından yaşadığı sorun yüzünden bastırılan Fatma Nur’un kendini gösterme çabası, anlam kazanmıştı. Performansının yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan Fatma Nur, sevgilisiyle herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.