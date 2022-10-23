Türkücü Ceylan’ın Son Hali Barbie Bebeklere Benzedi! Gören 48 Yaşında Demez; Tam Bir Doğal Afet… Kimse Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!

Daha “Çocuk” denilecek yaşlarda kamera karşısına geçen türkücü Ceylan, hem sesiyle hem de yetenekleriyle kısa sürede ününe ün katmıştı. Bir dönemler kanlı bıçaklı olduğu İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses’le evlilik yapan ve sadece 2 yıl evli kalan türkücü Ceylan Avcı, şok etkisi yaratmıştı. Bir kızı olan Ceylan Avcı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar dudakları uçuklattı. 48 yaşında olduğunu unutturan Ceylan, nefesleri kesti. İşte merak edilenler…

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