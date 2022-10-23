- 23 Eki 2022 - 22:09 G: 23 Eki 2022 - 22:14

Türkücü Ceylan’ın Son Hali Barbie Bebeklere Benzedi! Gören 48 Yaşında Demez; Tam Bir Doğal Afet… Kimse Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!

Halk müziği sanatçısı Ceylan’ın son halini görenler ne diyeceğini şaşırıyor! Adeta Barbie bebeklere benzeyen Ceylan Avcı’nın o hallerini görenlerin dili “48 yaşında” demeye varmıyor. Doğal afet etkisi yaratan Ceylan’ın o hallerini görenler ise bir daha baktı, bir daha… İşte Türkücü Ceylan’ın milyonları mosmor eden yeni tarzı…

Daha “Çocuk” denilecek yaşlarda kamera karşısına geçen türkücü Ceylan, hem sesiyle hem de yetenekleriyle kısa sürede ününe ün katmıştı. Bir dönemler kanlı bıçaklı olduğu İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses’le evlilik yapan ve sadece 2 yıl evli kalan türkücü Ceylan Avcı, şok etkisi yaratmıştı. Bir kızı olan Ceylan Avcı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar dudakları uçuklattı. 48 yaşında olduğunu unutturan Ceylan, nefesleri kesti. İşte merak edilenler…

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23 Eki 2022 - 22:09 Ankara- Yaşam

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