Şeyma Subaşı Minicik Şortuyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Meedo’ya Allah Sabır Versin!” Fiziğiyle Yine Cesaretini Gösterdi, Instagram Cayır Cayır Yandı!

Acun Ilıcalı’yla yaklaşık 8 – 9 yıl kadar sevgili olan Şeyma Subaşı, ilişkilerinin sadece 1 yılında evli kalmışlardı. Boşanmadan sonra bir daha yan yana gelmeyen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, farklı isimlerde aşkı bulmuşlardı. Şeyma Subaşı en son olarak bir dargın bir barışık olduğu Meedo isimli milyoner sevgilisiyle bir araya gelmişti. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda buluna Şeyma Subaşı, fiziğiyle ortalığı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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