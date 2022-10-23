- 23 Eki 2022 - 22:22 G: 23 Eki 2022 - 22:59

Şeyma Subaşı Minicik Şortuyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Meedo’ya Allah Sabır Versin!” Fiziğiyle Yine Cesaretini Gösterdi, Instagram Cayır Cayır Yandı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, minicik şortuyla ortalığı kasıp kavurdu! “Meedo’ya Allah sabır versin” yorumlarını alan Şeyma Subaşı, fiziğiyle yine cesaretini yine gösterdi. Instagram’ı cayır cayır yakan Şeyma Subaşı, sosyal medyaya yine damgasını vurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla yaklaşık 8 – 9 yıl kadar sevgili olan Şeyma Subaşı, ilişkilerinin sadece 1 yılında evli kalmışlardı. Boşanmadan sonra bir daha yan yana gelmeyen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, farklı isimlerde aşkı bulmuşlardı. Şeyma Subaşı en son olarak bir dargın bir barışık olduğu Meedo isimli milyoner sevgilisiyle bir araya gelmişti. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda buluna Şeyma Subaşı, fiziğiyle ortalığı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Eki 2022 - 22:22 Ankara- Yaşam

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