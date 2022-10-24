Altın Fiyatları Asıl Bombayı 24 Ekim’de Patlattı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi… Kuyumcular Kapılarına Kilit Vursa Yeridir! Tam Tamına…
Altın, gündemin rengini değiştirmeye devam ediyor. Asıl bombanın patladığı 24 Ekim, şok içerisinde bıraktı. Kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi ama altın öyle bir konuma geldi ki, birçok kişi “Kuyumcular kapılarına kilit vursa yeridir” yorumlarında bulundular! Gram altının gelmiş olduğu olay, dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yılsonunda 1400 lira olması beklenen altın, 1000 liranın da altına düşünce kafalar karışmıştı. Birçok uzman ise Ekim ve Kasım ayında belli başlı düşüşlerin olacağını ama daha sonra bu düşüşlerin yönünü yükselişe çevireceğini açıklamıştı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.