Altın Fiyatları Asıl Bombayı 24 Ekim’de Patlattı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi… Kuyumcular Kapılarına Kilit Vursa Yeridir! Tam Tamına…

Yılsonunda 1400 lira olması beklenen altın, 1000 liranın da altına düşünce kafalar karışmıştı. Birçok uzman ise Ekim ve Kasım ayında belli başlı düşüşlerin olacağını ama daha sonra bu düşüşlerin yönünü yükselişe çevireceğini açıklamıştı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!