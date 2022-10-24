- 24 Eki 2022 - 09:55 G: 24 Eki 2022 - 10:04

Altın Fiyatları Asıl Bombayı 24 Ekim’de Patlattı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi… Kuyumcular Kapılarına Kilit Vursa Yeridir! Tam Tamına…

Altın, gündemin rengini değiştirmeye devam ediyor. Asıl bombanın patladığı 24 Ekim, şok içerisinde bıraktı. Kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi ama altın öyle bir konuma geldi ki, birçok kişi “Kuyumcular kapılarına kilit vursa yeridir” yorumlarında bulundular! Gram altının gelmiş olduğu olay, dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yılsonunda 1400 lira olması beklenen altın, 1000 liranın da altına düşünce kafalar karışmıştı. Birçok uzman ise Ekim ve Kasım ayında belli başlı düşüşlerin olacağını ama daha sonra bu düşüşlerin yönünü yükselişe çevireceğini açıklamıştı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

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24 Eki 2022 - 09:55 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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Altın Fiyatları Piyasaları Alt Üst Etti! 22 Ekim Altın Fiyatlarını Duyanlar Hayatlarının Şokunu Yaşıyor! Dipleri Boyladıktan Sonra Fırtınaları Kopardı! Gram Altın…
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Altın Fiyatları Nevirleri Döndürdü! 16 Ekim Altın Fiyatları Kuyumcularda Küçük Kıyameti Koparttı! Krizler Fırsata Çevriliyor… “Yok Artık!” Gram Altın… mask
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Altın Fiyatlarında Sert Çakılma Yaşandı! Kuyumcular Ağzına Kadar İnsanla Dolu… Bunun Bir Tık Altı Yok; Alan Aldı, Almayan Yandı! mask
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Altın Fiyatları Asıl Bombayı 24 Ekim’de Patlattı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi… Kuyumcular Kapılarına Kilit Vursa Yeridir! Tam Tamına… mask
Altın Fiyatları Asıl Bombayı 24 Ekim’de Patlattı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi… Kuyumcular Kapılarına Kilit Vursa Yeridir! Tam Tamına…
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