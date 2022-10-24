- 24 Eki 2022 - 20:59

Hadise ve Mehmet Dinçerler Cephesinde Yeni Gelişme! Asıl Ayrılık Sebebi Meğer Oymuş! Kuveytli Şarkıcı Rawan Bin Hussain Kimdir, Kaç Yaşında, Evli Mi?

Türk Pop müziğinin efsane ismi Hadise, Mehmet Dinçerler ile olan boşanmasının ardından sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olmaya devam etti. Mehmet Dinçerler’in ailesi ise oğullarının gözünün yaşına bakmadı ensesinden tuttuğu gibi kapının önüne koydu. Meğerse iş adamı Mehmet Dinçerler nelere yol açmış. Görenin duyanın hayrete kapıldığı gerçekleri sizin için mercek altına aldık.

Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerden birisi olan Mehmet Dinçerler ve Hadise ikilisi, hem evlilikleri hem de boşanmalarıyla gündemden düşmek bilmiyor. Aldatma, para pul derken ortaya çıkan bir gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi. Neler olduğuna inanamayacaksınız. Peki, neler oluyor?

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24 Eki 2022 - 20:59 Ankara- Yaşam

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