Hadise ve Mehmet Dinçerler'in Asıl Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Dinçerler'in Ailesi Oğullarının Gözünün Yaşına Bakmadı, Ensesinden Tuttuğu Gibi Kapıya Koydu! Meğer Mehmet Dinçerler...
Türk Pop müziğinin efsane ismi Hadise, Mehmet Dinçerler ile olan boşanmasının ardından sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olmaya devam etti. Mehmet Dinçerler’in ailesi ise oğullarının gözünün yaşına bakmadı ensesinden tuttuğu gibi kapının önüne koydu. Meğerse iş adamı Mehmet Dinçerler nelere yol açmış. Görenin duyanın hayrete kapıldığı gerçekleri sizin için mercek altına aldık.
Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerden birisi olan Mehmet Dinçerler ve Hadise ikilisi, hem evlilikleri hem de boşanmalarıyla gündemden düşmek bilmiyor. Aldatma, para pul derken ortaya çıkan bir gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi. Neler olduğuna inanamayacaksınız. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.