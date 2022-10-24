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24 Eki 2022 - 10:48

Masterchef Fatma Nur Yerin Dibine Girdi Girdi Çıktı! Şefler Artık “Buradan Evine Dön” Diyor… Sinekte Küçük Ama Mide Bulandırıyor! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olanlar yine oldu! Fatma Nur’un yerin dibine girdiği gözlerden kaçmadı. Şeflerin artık “Buradan evine dön” dediği Fatma Nur Uçar’a seyirciler ise “Sinekte küçük ama mide bulandırıyor!” yorumlarını yaptılar. Sosyal medyada gündem olan Fatma Nur, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…