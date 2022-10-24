Masterchef Fatma Nur Yerin Dibine Girdi Girdi Çıktı! Şefler Artık “Buradan Evine Dön” Diyor… Sinekte Küçük Ama Mide Bulandırıyor! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olanlar yine oldu! Fatma Nur’un yerin dibine girdiği gözlerden kaçmadı. Şeflerin artık “Buradan evine dön” dediği Fatma Nur Uçar’a seyirciler ise “Sinekte küçük ama mide bulandırıyor!” yorumlarını yaptılar. Sosyal medyada gündem olan Fatma Nur, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Tayfun, Gamze, Atike, Fatma Nur, Metin ve Tolga isimler, elenmemek adına kıyasıya mücadele vermişti. Gamze, Metin ve Tolga ilk etapta çıkan isimler olmuştu. Fatma Nur, Atike ve Tayfun ikinci turda savaş vermişler ve elenen isim Atike olmuştu. Yarışmacı Fatma Nur ise elenmeden son dakika kurtulmuştu. Hal böyle olunca Fatma Nur’a şeflerden bomba bir tepki geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.