- 24 Eki 2022 - 11:05 G: 24 Eki 2022 - 11:08

Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Ekim 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 24 Ekim 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Yeni bir haftaya başlamış olan Ankaralılar için Başkent EDAŞ isimli özel elektrik dağıtım şirketinden elektrik kesintisi uyarısı geldi. Bugün Ankara’nın 9 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacağını duyuran Başkent EDAŞ, o ilçeleri tek tek açıkladı. Peki, 24 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 24 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

24 Eki 2022 - 11:05 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak Belediyesinden Mesleki Eğitim Öğrencilerine Nakdi Destek! mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesinden Mesleki Eğitim Öğrencilerine Nakdi Destek!
Ankara Haber; Balkanlardan Kırım’a Sincan’dan Kardeş Eli... mask
Ankara Haber; Balkanlardan Kırım’a Sincan’dan Kardeş Eli...
Başkent Kültür Yolu Festivali Sona Erdi... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali Sona Erdi...
Ankara Haber; Altındağ Bebek Kütüphanesine Yoğun İlgi... mask
Ankara Haber; Altındağ Bebek Kütüphanesine Yoğun İlgi...
Sosyete Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Semt Semt Ankara Pazar Yerleri! Ünlü Markaları Daha Ucuza Alın! mask
Sosyete Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Semt Semt Ankara Pazar Yerleri! Ünlü Markaları Daha Ucuza Alın!
Ankara Haber; İnce Memed Senfonisi Çankayalıları Büyüledi... mask
Ankara Haber; İnce Memed Senfonisi Çankayalıları Büyüledi...
Ankara Haber; Sincan Hanım Konaklarında Sağlıklı Yaşam Seminerleri... mask
Ankara Haber; Sincan Hanım Konaklarında Sağlıklı Yaşam Seminerleri...
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Sağlığa Bir Yatırım Daha... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Sağlığa Bir Yatırım Daha...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Her Mahallede... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Her Mahallede...
Ankara Haber; Şampiyon Pursaklar Belediye Spor... mask
Ankara Haber; Şampiyon Pursaklar Belediye Spor...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Ekim 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Ekim 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Masterchef Fatma Nur Yerin Dibine Girdi Girdi Çıktı! Şefler Artık “Buradan Evine Dön” Diyor… Sinekte Küçük Ama Mide Bulandırıyor! Neler Oluyor? mask
Masterchef Fatma Nur Yerin Dibine Girdi Girdi Çıktı! Şefler Artık “Buradan Evine Dön” Diyor… Sinekte Küçük Ama Mide Bulandırıyor! Neler Oluyor?
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in Asıl Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Dinçerler'in Ailesi Oğullarının Gözünün Yaşına Bakmadı, Ensesinden Tuttuğu Gibi Kapıya Koydu! Meğer Mehmet Dinçerler... mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in Asıl Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Dinçerler'in Ailesi Oğullarının Gözünün Yaşına Bakmadı, Ensesinden Tuttuğu Gibi Kapıya Koydu! Meğer Mehmet Dinçerler...
Altın Fiyatları Asıl Bombayı 24 Ekim’de Patlattı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi… Kuyumcular Kapılarına Kilit Vursa Yeridir! Tam Tamına… mask
Altın Fiyatları Asıl Bombayı 24 Ekim’de Patlattı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi… Kuyumcular Kapılarına Kilit Vursa Yeridir! Tam Tamına…
Sosyete Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Semt Semt Ankara Pazar Yerleri! Ünlü Markaları Daha Ucuza Alın! mask
Sosyete Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Semt Semt Ankara Pazar Yerleri! Ünlü Markaları Daha Ucuza Alın!
Yalı Çapkını Dizisinin Sultan’ı İrem Altuğ Şok Etti' "İki Koca İle Yaşıyorum" Dedi, Kıyamet Koptu! “Şaşırmışsın Sen!” Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinin Sultan’ı İrem Altuğ Şok Etti' "İki Koca İle Yaşıyorum" Dedi, Kıyamet Koptu! “Şaşırmışsın Sen!” Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL