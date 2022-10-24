- 24 Eki 2022 - 11:12 G: 24 Eki 2022 - 11:22

Yargı Dizisinde Asıl Katil Ortaya Çıktı! Senaristin Akıl Oyunu Ortalığı Karım Karım Karıştırdı! Herkes Muhabir Burak Sanıyordu Ama… “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da asıl katil ortaya çıktı! Senaristin akıl oyunu ortalığın karım karım karışmasına neden oldu. Herkes asıl katilin Muhabir Burak olduğunu düşünüyordu ama gerçekler sonunda ortaya çıktı! İşte milyonların “Yok artık” dediği o olay…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, Pazar akşamının yine yıldızı oldu! Psikopat katilin Muhabir Burak çıkması sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Burak’ın kendisine ve öldürdüğü isimlere yaptıkları ortalığı zangır zangır sallamıştı ama asıl katil bambaşka bir isim çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Eki 2022 - 11:12 Ankara- Yaşam

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Yargı Dizisinde Asıl Katil Ortaya Çıktı! Senaristin Akıl Oyunu Ortalığı Karım Karım Karıştırdı! Herkes Muhabir Burak Sanıyordu Ama… “Yok Artık!” mask
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