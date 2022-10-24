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24 Eki 2022 - 11:12

Yargı Dizisinde Asıl Katil Ortaya Çıktı! Senaristin Akıl Oyunu Ortalığı Karım Karım Karıştırdı! Herkes Muhabir Burak Sanıyordu Ama… “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da asıl katil ortaya çıktı! Senaristin akıl oyunu ortalığın karım karım karışmasına neden oldu. Herkes asıl katilin Muhabir Burak olduğunu düşünüyordu ama gerçekler sonunda ortaya çıktı! İşte milyonların “Yok artık” dediği o olay…