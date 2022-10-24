Yargı Dizisinde Asıl Katil Ortaya Çıktı! Senaristin Akıl Oyunu Ortalığı Karım Karım Karıştırdı! Herkes Muhabir Burak Sanıyordu Ama… “Yok Artık!”
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da asıl katil ortaya çıktı! Senaristin akıl oyunu ortalığın karım karım karışmasına neden oldu. Herkes asıl katilin Muhabir Burak olduğunu düşünüyordu ama gerçekler sonunda ortaya çıktı! İşte milyonların “Yok artık” dediği o olay…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, Pazar akşamının yine yıldızı oldu! Psikopat katilin Muhabir Burak çıkması sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Burak’ın kendisine ve öldürdüğü isimlere yaptıkları ortalığı zangır zangır sallamıştı ama asıl katil bambaşka bir isim çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.