Hangi Burç Hep Yarım Kalır! Kalpleri Paramparça Bir Haldeler! İşte Sevdikleri Tarafından Terk Edilen Burçlar…

Herkes aşkta mutlu bir son hayal etse de maalesef bu hayal her zaman gerçekleşmiyor. Bazı insanlar aşk konusunda doğuştan şanslı iken; bazı insanlar ne yaparlarsa yapsınlar istediklerini aşkta bir türlü bulamıyor. Konu aşk olunca da elbette burçların da söyleyeceği pek çok söz bulunuyor. Bu bağlamda bazı burca sahip olan insanlar, aşk yaşamında hep yarım kalmaya ne yazık ki mahkum oluyor! Peki, hangi burç yarım kaldı? Kalpleri paramparça bir halde olan burçlar hangileri? İşte sevdikleri tarafından terk edilen burçlar...

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