Hangi Burç Hep Yarım Kalır! Kalpleri Paramparça Bir Haldeler! İşte Sevdikleri Tarafından Terk Edilen Burçlar…
Herkes aşkta mutlu bir son hayal etse de maalesef bu hayal her zaman gerçekleşmiyor. Bazı insanlar aşk konusunda doğuştan şanslı iken; bazı insanlar ne yaparlarsa yapsınlar istediklerini aşkta bir türlü bulamıyor. Konu aşk olunca da elbette burçların da söyleyeceği pek çok söz bulunuyor. İşte kalbi üzgün ve yarım kalan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Herkes aşkta mutlu bir son hayal etse de maalesef bu hayal her zaman gerçekleşmiyor. Bazı insanlar aşk konusunda doğuştan şanslı iken; bazı insanlar ne yaparlarsa yapsınlar istediklerini aşkta bir türlü bulamıyor. Konu aşk olunca da elbette burçların da söyleyeceği pek çok söz bulunuyor. Bu bağlamda bazı burca sahip olan insanlar, aşk yaşamında hep yarım kalmaya ne yazık ki mahkum oluyor! Peki, hangi burç yarım kaldı? Kalpleri paramparça bir halde olan burçlar hangileri? İşte sevdikleri tarafından terk edilen burçlar...
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
24 Eki 2022 - 11:32 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.