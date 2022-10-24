Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Bebeği Aldırdı! Somer Dizleri Dövecek, Kafasını Duvarlara Vuracak! Öyle Bir Paket Edildi Ki… “Şükür!”

Başrollerinde Veda Yurtsever, Reha Özcan, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamlarının en çok izlenen yapımlarından birisi oluyor. Dizinin heyecanlı senaryosunda yaşananlar ise Türkan’ın kararlarını merak ettirmişti. Biricik aşkı Somer’in Mine’yle olan ilişkisini duyan Türkan, her ne kadar bağırıp çağırmak istese bile için atmış ve olanları uzaktan izlemeye başlamıştı. Dizinin yeni bölümünde Türkan’ın vermiş olduğu kararsa şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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