Yargı Dizisinin Psikopat Katili Burak Kimdir? Samet Kaan Kuyucu Kimdir, Hangi Dizilerde Oynamıştır? Samet Kaan Kuyucu Yakışıklılığıyla Şok Etti!
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yargı isimli diziye bu sezon dahil olan Samet Kaan Kuyucu, dizide Burak isimli karaktere hayat vermeye başladı. Son bölümü ile birlikte Burak’ın katil olduğuna ilişkin çok güçlü sinyaller vermeye başlamış olan Yargı dizisi, seyircisine Burak’a hayat veren Samet Kaan Kuyucu’nun kim olduğunu merak ettirmeye başladı. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yargı isimli diziye bu sezon dahil olan Samet Kaan Kuyucu, dizide Burak isimli karaktere hayat vermeye başladı. Son bölümü ile birlikte Burak’ın katil olduğuna ilişkin çok güçlü sinyaller vermeye başlamış olan Yargı dizisi, seyircisine Burak’a hayat veren Samet Kaan Kuyucu’nun kim olduğunu merak ettirmeye başladı. Peki, Yargı dizisinin psikopat katili Burak kimdir? Samet Kaan Kuyucu kimdir, hangi dizilerde oynamıştır? Samet Kaan Kuyucu aslen nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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24 Eki 2022 - 11:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.