- 24 Eki 2022 - 11:52 G: 24 Eki 2022 - 11:58

Yargı Dizisinin Psikopat Katili Burak Kimdir? Samet Kaan Kuyucu Kimdir, Hangi Dizilerde Oynamıştır? Samet Kaan Kuyucu Yakışıklılığıyla Şok Etti!

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yargı isimli diziye bu sezon dahil olan Samet Kaan Kuyucu, dizide Burak isimli karaktere hayat vermeye başladı. Son bölümü ile birlikte Burak’ın katil olduğuna ilişkin çok güçlü sinyaller vermeye başlamış olan Yargı dizisi, seyircisine Burak’a hayat veren Samet Kaan Kuyucu’nun kim olduğunu merak ettirmeye başladı. İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yargı isimli diziye bu sezon dahil olan Samet Kaan Kuyucu, dizide Burak isimli karaktere hayat vermeye başladı. Son bölümü ile birlikte Burak’ın katil olduğuna ilişkin çok güçlü sinyaller vermeye başlamış olan Yargı dizisi, seyircisine Burak’a hayat veren Samet Kaan Kuyucu’nun kim olduğunu merak ettirmeye başladı. Peki, Yargı dizisinin psikopat katili Burak kimdir? Samet Kaan Kuyucu kimdir, hangi dizilerde oynamıştır? Samet Kaan Kuyucu aslen nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…

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24 Eki 2022 - 11:52 - Magazin

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