- 24 Eki 2022 - 12:10 G: 24 Eki 2022 - 12:15

Masterchef Yarışmasından Elenen Atike Oldu! Atike Bozkaya Kimdir, Kaç Yaşındadır? Atike Bozkaya’nın Ailesi Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer…

TV8 ekranlarının fenomen yarışması olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında bir eleme akşamı daha geride kaldı. Dün itibariyle bir yarışmacısına daha veda eden MasterChef Türkiye 2022 yarışması, içlerinde Atike Bozyaka’nın da bulunduğu eleme potası yarışmacılarını iki aşamalı bir yarıştan geçirerek, elenen ismi açıkladı. İşte Atike Bozkaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında bir eleme akşamı daha geride kaldı. Dün itibariyle bir yarışmacısına daha veda eden MasterChef Türkiye 2022 yarışması, içlerinde Atike Bozyaka’nın da bulunduğu eleme potası yarışmacılarını iki aşamalı bir yarıştan geçirerek, elenen ismi açıkladı! Peki, MasterChef yarışmasından elenen Atike mi oldu? Atike Bozkaya kimdir, kaç yaşındadır? Atike Bozkaya aslen nereli, ne zamandır aşçılık yapıyor? İşte, detaylar…

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24 Eki 2022 - 12:10 - Magazin

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