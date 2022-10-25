Regl Sancısı Nasıl bir Ağrıdır? Regl Ağrısına Ne İyi Gelir? Regl Ağrısı Nasıl Geçer? Regl Ağrısı İçin Hangi Çay İçilmeli?

Regl ağrısı ya da regl sancısı olarak adlandırılan ağrı hali, kadınların düzenli olarak her ay görmesi gereken menstrüasyon bir döngünün parçası olarak ortaya çıkabildiği gibi pek çok kadın hastalıklarının habercisi olarak da görülebiliyor. Regl ağrısı oldukça sancılı geçen kadınların alması gereken birtakım önlemler bulunurken; aynı zamanda regl ağrısına iyi gelecek pek çok aktivite de ağrılı sancı döneminde kadınların yaşam kalitesini artırabiliyor. Peki, regl ağrısına ne iyi gelir? Regl ağrısı nasıl geçer? Regl ağrısı için hangi çay içilmeli? İşte, detaylar…