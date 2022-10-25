Regl Sancısı Nasıl bir Ağrıdır? Regl Ağrısına Ne İyi Gelir? Regl Ağrısı Nasıl Geçer? Regl Ağrısı İçin Hangi Çay İçilmeli?
Regl ağrısı ya da regl sancısı olarak adlandırılan ağrı hali, kadınların düzenli olarak her ay görmesi gereken menstrüasyon bir döngünün parçası olarak ortaya çıkabildiği gibi pek çok kadın hastalıklarının habercisi olarak da görülebiliyor. Regl ağrısı oldukça sancılı geçen kadınların alması gereken birtakım önlemler bulunurken Regl ağrısı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Regl ağrısı ya da regl sancısı olarak adlandırılan ağrı hali, kadınların düzenli olarak her ay görmesi gereken menstrüasyon bir döngünün parçası olarak ortaya çıkabildiği gibi pek çok kadın hastalıklarının habercisi olarak da görülebiliyor. Regl ağrısı oldukça sancılı geçen kadınların alması gereken birtakım önlemler bulunurken; aynı zamanda regl ağrısına iyi gelecek pek çok aktivite de ağrılı sancı döneminde kadınların yaşam kalitesini artırabiliyor. Peki, regl ağrısına ne iyi gelir? Regl ağrısı nasıl geçer? Regl ağrısı için hangi çay içilmeli? İşte, detaylar…
25 Eki 2022 - 08:52 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.