- 25 Eki 2022 - 08:52 G: 25 Eki 2022 - 08:53

Regl Sancısı Nasıl bir Ağrıdır? Regl Ağrısına Ne İyi Gelir? Regl Ağrısı Nasıl Geçer? Regl Ağrısı İçin Hangi Çay İçilmeli?

Regl ağrısı ya da regl sancısı olarak adlandırılan ağrı hali, kadınların düzenli olarak her ay görmesi gereken menstrüasyon bir döngünün parçası olarak ortaya çıkabildiği gibi pek çok kadın hastalıklarının habercisi olarak da görülebiliyor. Regl ağrısı oldukça sancılı geçen kadınların alması gereken birtakım önlemler bulunurken Regl ağrısı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Regl ağrısı ya da regl sancısı olarak adlandırılan ağrı hali, kadınların düzenli olarak her ay görmesi gereken menstrüasyon bir döngünün parçası olarak ortaya çıkabildiği gibi pek çok kadın hastalıklarının habercisi olarak da görülebiliyor. Regl ağrısı oldukça sancılı geçen kadınların alması gereken birtakım önlemler bulunurken; aynı zamanda regl ağrısına iyi gelecek pek çok aktivite de ağrılı sancı döneminde kadınların yaşam kalitesini artırabiliyor. Peki, regl ağrısına ne iyi gelir? Regl ağrısı nasıl geçer? Regl ağrısı için hangi çay içilmeli? İşte, detaylar…

25 Eki 2022 - 08:52 - Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Korkularımızdan Kaçmalı mı Yoksa Yüzleşmeli miyiz? mask
Korkularımızdan Kaçmalı mı Yoksa Yüzleşmeli miyiz?
Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığına Dikkat! İşte Doğumsal Kalp Hastalığında İhmale Gelmez 8 Sinyal! mask
Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığına Dikkat! İşte Doğumsal Kalp Hastalığında İhmale Gelmez 8 Sinyal!
Kış Aylarında D Vitamini İhtiyacı Artıyor! Kilo Kontrolü Zorlaşıyor! İşte Kış Aylarında Sağlıklı Beslenme Tüyoları... mask
Kış Aylarında D Vitamini İhtiyacı Artıyor! Kilo Kontrolü Zorlaşıyor! İşte Kış Aylarında Sağlıklı Beslenme Tüyoları...
Travmatik Olaylar Çocukları Nasıl Etkiliyor? Ebeveynler Nasıl Davranmalı? mask
Travmatik Olaylar Çocukları Nasıl Etkiliyor? Ebeveynler Nasıl Davranmalı?
Kemoterapi Nedeniyle Erken Menopoza Giren Kadınlara Öneriler! mask
Kemoterapi Nedeniyle Erken Menopoza Giren Kadınlara Öneriler!
Yılda 12 Milyon Kişinin Ölümüne Neden Olan Enfeksiyon! Sebsis Nedir? Belirtileri Nelerdir? İşte ‘Sepsis’e Karşı 10 Etkili Önlem! mask
Yılda 12 Milyon Kişinin Ölümüne Neden Olan Enfeksiyon! Sebsis Nedir? Belirtileri Nelerdir? İşte ‘Sepsis’e Karşı 10 Etkili Önlem!
Şişkinlik Gaz ve Sindirim Sorunları Yaşıyorsanız Laktoz İntoleransınız Olabilir! Laktoz İntoleransı Nedir? Nelere Dikkat Etmeliyiz? mask
Şişkinlik Gaz ve Sindirim Sorunları Yaşıyorsanız Laktoz İntoleransınız Olabilir! Laktoz İntoleransı Nedir? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Eğer Gözleriniz Yanıyorsa Dikkat! Bilgisayarda Çok Çalışmak Gözleri Kurutuyor... mask
Eğer Gözleriniz Yanıyorsa Dikkat! Bilgisayarda Çok Çalışmak Gözleri Kurutuyor...
Kırmızı Pancar Tüketmenin Faydaları Nelerdir? Şimdi Pancar Zamanı! İşte Uzmanından Tüketim Tarifi... mask
Kırmızı Pancar Tüketmenin Faydaları Nelerdir? Şimdi Pancar Zamanı! İşte Uzmanından Tüketim Tarifi...
Taze İncirle Gelen 6 Fayda! Tam Bir Şifa Kaynağı... mask
Taze İncirle Gelen 6 Fayda! Tam Bir Şifa Kaynağı...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Regl Sancısı Nasıl bir Ağrıdır? Regl Ağrısına Ne İyi Gelir? Regl Ağrısı Nasıl Geçer? Regl Ağrısı İçin Hangi Çay İçilmeli? mask
Regl Sancısı Nasıl bir Ağrıdır? Regl Ağrısına Ne İyi Gelir? Regl Ağrısı Nasıl Geçer? Regl Ağrısı İçin Hangi Çay İçilmeli?
Merve Boluğur’dan Beklenen Haber Geldi! Hamile Açıklaması Sosyal Medya Resmen Sallandı! Merve Boluğur Kaç Aylık Hamile! Çocuğu Kız Mı, Erke Mi? mask
Merve Boluğur’dan Beklenen Haber Geldi! Hamile Açıklaması Sosyal Medya Resmen Sallandı! Merve Boluğur Kaç Aylık Hamile! Çocuğu Kız Mı, Erke Mi?
Özcan Deniz Annesine Ev Değil, Komple Siteyi Satın Almış! El Kol Titreten Hediye! Kendisini Affettirmek İçin Yaptığı Jest Dudakları Yara Yaptı! mask
Özcan Deniz Annesine Ev Değil, Komple Siteyi Satın Almış! El Kol Titreten Hediye! Kendisini Affettirmek İçin Yaptığı Jest Dudakları Yara Yaptı!
Masterchef Yarışmasından Elenen Atike Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Atike Bozkaya Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Masterchef Yarışmasından Elenen Atike Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Atike Bozkaya Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
İbrahim Tatlıses Şöhret Kapısını Açmıştı! Azeri Kızı Günel Zeynalova'nın Son Hali Şok Etti! Meğer Estetikli Güzel Olmuş! Günel Zeynalova Kaç Yaşında? mask
İbrahim Tatlıses Şöhret Kapısını Açmıştı! Azeri Kızı Günel Zeynalova'nın Son Hali Şok Etti! Meğer Estetikli Güzel Olmuş! Günel Zeynalova Kaç Yaşında?
Teşkilat Dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un Kilolu Halini Görenlerin Nutku Tutuldu! Diziden Apar Topar Çıkmıştı! Zehra Görse Asla Tanıyamaz… mask
Teşkilat Dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un Kilolu Halini Görenlerin Nutku Tutuldu! Diziden Apar Topar Çıkmıştı! Zehra Görse Asla Tanıyamaz…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL