Yargı Dizisinin Manyak Katili Burak’tan Bomba İtiraflar! Katil Olduğu Ortaya Çıkınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”
Ay Yapım imzası ile Kanal D ekranlarındaki ikinci sezonuna başlamış olan Yargı isimli diziye bu sezon dahil olan Samet Kaan Kuyucu, Burak isimli ir gazeteciye hayat vermeye başladı. Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Yargı dizisi bu sezon ‘kuyu cinayetleri’ katilini aramaya başlamışken, oklar şimdilerde Burak’ı gösterir hale geldi. İşte detaylar...
Ay Yapım imzası ile Kanal D ekranlarındaki ikinci sezonuna başlamış olan Yargı isimli diziye bu sezon dahil olan Samet Kaan Kuyucu, Burak isimli ir gazeteciye hayat vermeye başladı. Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Yargı dizisi bu sezon ‘kuyu cinayetleri’ katilini aramaya başlamışken, oklar şimdilerde Burak’ı gösterir hale geldi. Bu konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Samet Kaan Kuyucu, karakterinin katil olup olmadığına ilişkin çok önemli ipuçları verdi. Peki, Yargı dizisinde katil kim, Burak mı? Yargı dizisinin Burak’ı Samet Kaan Kuyucu ne dedi? Samet Kaan Kuyucu karakteri hakkında neler söyledi? İşte, detaylar…
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24 Eki 2022 - 13:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.