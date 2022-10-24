Yargı Dizisinin Manyak Katili Burak’tan Bomba İtiraflar! Katil Olduğu Ortaya Çıkınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”

Ay Yapım imzası ile Kanal D ekranlarındaki ikinci sezonuna başlamış olan Yargı isimli diziye bu sezon dahil olan Samet Kaan Kuyucu, Burak isimli ir gazeteciye hayat vermeye başladı. Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Yargı dizisi bu sezon ‘kuyu cinayetleri’ katilini aramaya başlamışken, oklar şimdilerde Burak’ı gösterir hale geldi. Bu konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Samet Kaan Kuyucu, karakterinin katil olup olmadığına ilişkin çok önemli ipuçları verdi. Peki, Yargı dizisinde katil kim, Burak mı? Yargı dizisinin Burak’ı Samet Kaan Kuyucu ne dedi? Samet Kaan Kuyucu karakteri hakkında neler söyledi? İşte, detaylar…

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