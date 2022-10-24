Fatih Terim’in Kızı Buse Terim Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Sözleri Ortalığı Kasıp Kavurdu; Tam Tamına 2.800 Lira Fiyat Biçmişti… “Yok Artık!”

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, geçtiğimiz günlerde ikinci el bir alışveriş sitesine kızının ayakkabılarını 2 bin 300 TL’den satışa çıkarmıştı. Yüksek fiyat nedeniyle eleştirilen Buse Terim, hakkındaki eleştirilere ve haberlere yanıt verdi. Peki, Buse Terim sosyal medya kullanıcıları tarafından nasıl eleştirildi? Buse Terim hakkındaki eleştiriler ile ilgili ne dedi? Buse Terim ikinci el ürünleri neden yüksek fiyattan satışa koydu? İşte, detaylar…