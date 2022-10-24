Fatih Terim’in Kızı Buse Terim Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Sözleri Ortalığı Kasıp Kavurdu; Tam Tamına 2.800 Lira Fiyat Biçmişti… “Yok Artık!”
Fatih Terim’in kızı Buse Terim, geçtiğimiz günlerde ikinci el bir alışveriş sitesine kızının ayakkabılarını 2 bin 300 TL’den satışa çıkarmıştı. Yüksek fiyat nedeniyle eleştirilen Buse Terim, hakkındaki eleştirilere ve haberlere yanıt verdi. Peki, Buse Terim sosyal medya kullanıcıları tarafından nasıl eleştirildi? İşte Buse Terim cephesinden son detaylar...
Fatih Terim’in kızı Buse Terim, geçtiğimiz günlerde ikinci el bir alışveriş sitesine kızının ayakkabılarını 2 bin 300 TL’den satışa çıkarmıştı. Yüksek fiyat nedeniyle eleştirilen Buse Terim, hakkındaki eleştirilere ve haberlere yanıt verdi. Peki, Buse Terim sosyal medya kullanıcıları tarafından nasıl eleştirildi? Buse Terim hakkındaki eleştiriler ile ilgili ne dedi? Buse Terim ikinci el ürünleri neden yüksek fiyattan satışa koydu? İşte, detaylar…
24 Eki 2022 - 13:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.