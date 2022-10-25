Özcan Deniz Annesine Ev Değil, Komple Siteyi Satın Almış! El Kol Titreten Hediye! Kendisini Affettirmek İçin Yaptığı Jest Dudakları Yara Yaptı!
Geçtiğimiz haftalarda Özcan Deniz ile Samar Dadgar çiftinin ilişkisine yönelik ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve duyan herkesi şaşkına çevirmeyi başarmıştı. Bu iddiaların doğruluğu henüz Özcan Deniz ile Samar Dadgar çifti tarafından onaylanmadan; Özcan Deniz’den iddiaların doğru olduğunu destekler bir hamle geldi. İşte Özcan Deniz cephesinden detaylar...
Geçtiğimiz haftalarda Özcan Deniz ile Samar Dadgar çiftinin ilişkisine yönelik ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve duyan herkesi şaşkına çevirmeyi başarmıştı. Bu iddiaların doğruluğu henüz Özcan Deniz ile Samar Dadgar çifti tarafından onaylanmadan; Özcan Deniz’den iddiaların doğru olduğunu destekler bir hamle geldi. Samar Dadgar’ın Özcan Deniz’in annesini evde istemediği iddialarının ardından; Özcan Deniz, annesine oldukça pahalı bir hediye aldı! Peki, Özcan Deniz ile Samar Dadgar ilişkisinde neler oluyor? Samar Dadgar, Özcan Deniz’in annesini evde istemiyor mu? Özcan Deniz annesine ne hediye aldı? İşte, detaylar…
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25 Eki 2022 - 08:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.