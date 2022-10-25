İbrahim Tatlıses Şöhret Kapısını Açmıştı! Azeri Kızı Günel Zeynalova'nın Son Hali Şok Etti! Meğer Estetikli Güzel Olmuş! Günel Zeynalova Kaç Yaşında?

Azeri müzik dünyasının önemli isimlerinden biri olan ve Türkiye’de bir hayli tanınan Azeri kızı Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. Yıllar sonra da müzik yapmaya devam eden Günel Zeynalova, geçtiğimiz gün son haliyle ortaya çıktı. Yaptığı paylaşım ile herkesi şoke eden Günel Zeynalova’nın son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandı. Peki, Günel Zeynalova nasıl bir değişim geçirdi? Günel Zeynalova estetik mi yaptırdı? Günel Zeynalova son hali nasıl? İşte, detaylar…

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