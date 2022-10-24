İbrahim Tatlıses’in Eli Kolu Olmuştu… Azeri Kızı’nın Son Hali Dudakların Uçuklamasına Neden Oldu! “Bacım Artık Seni Baban Bile Tanıyamaz!”
Azeri müzik dünyasının önemli isimlerinden biri olan ve Türkiye’de bir hayli tanınan Azeri kızı Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. Yıllar sonra da müzik yapmaya devam eden Günel Zeynalova, geçtiğimiz gün son haliyle ortaya çıktı. Yaptığı paylaşım ile herkesi şoke eden Günel Zeynalova’nın son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandı. İşte detaylar...
Azeri müzik dünyasının önemli isimlerinden biri olan ve Türkiye’de bir hayli tanınan Azeri kızı Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. Yıllar sonra da müzik yapmaya devam eden Günel Zeynalova, geçtiğimiz gün son haliyle ortaya çıktı. Yaptığı paylaşım ile herkesi şoke eden Günel Zeynalova’nın son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandı. Peki, Günel Zeynalova nasıl bir değişim geçirdi? Günel Zeynalova estetik mi yaptırdı? Günel Zeynalova son hali nasıl? İşte, detaylar…
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24 Eki 2022 - 13:34 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.