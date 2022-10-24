Acun Ilıcalı’ya Hayatının Şokunu Yaşattılar! Yunanlı Yarışmacı Acun’un Gözünün Yaşına Bakmadı; Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarından yayınlanan ve tüm hakları Acunn Medya’ya ait olan Survivor yarışmasının pek çok ülkede yayınlanan formatının yayın haklarını da Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acunn Medya satın almıştı. O formatlardan biri ile başı derde giren Acun Ilıcalı, Yunanistan’da yayınlanan Survivor yarışmasının bir yarışmacısıyla davalık oldu. İşte Survivor ve Acun Ilıcalı ile ilgili detaylar...
TV8 ekranlarından yayınlanan ve tüm hakları Acunn Medya’ya ait olan Survivor yarışmasının pek çok ülkede yayınlanan formatının yayın haklarını da Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acunn Medya satın almıştı. O formatlardan biri ile başı derde giren Acun Ilıcalı, Yunanistan’da yayınlanan Survivor yarışmasının bir yarışmacısıyla davalık oldu. Gelen dava haberi üzerine ise, Acun Ilıcalı’nın konuya ilişkin ne diyeceği merak ile beklenmeye başlandı. Peki, Acun Ilıcalı kiminle davalık oldu? Acun Ilıcalı neden davalık oldu? Acun Ilıcalı hakkındaki dava için ne söyledi? İşte, detaylar...
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24 Eki 2022 - 13:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.