Acun Ilıcalı’ya Hayatının Şokunu Yaşattılar! Yunanlı Yarışmacı Acun’un Gözünün Yaşına Bakmadı; Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarından yayınlanan ve tüm hakları Acunn Medya’ya ait olan Survivor yarışmasının pek çok ülkede yayınlanan formatının yayın haklarını da Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acunn Medya satın almıştı. O formatlardan biri ile başı derde giren Acun Ilıcalı, Yunanistan’da yayınlanan Survivor yarışmasının bir yarışmacısıyla davalık oldu. Gelen dava haberi üzerine ise, Acun Ilıcalı’nın konuya ilişkin ne diyeceği merak ile beklenmeye başlandı. Peki, Acun Ilıcalı kiminle davalık oldu? Acun Ilıcalı neden davalık oldu? Acun Ilıcalı hakkındaki dava için ne söyledi? İşte, detaylar...

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