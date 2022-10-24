5 Aylık Hamile Fahriye Evcen'nin Paylaşımı Olay Oldu! Herkesi Şoke Etti! Karan'ın Yeni Saç Stili Şaşırttı! Burak Özçivit Kayıtsız Kalamadı
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, Karan’a yaptıklarıyla şok içerisinde bıraktı. “Sakın ikinci çocuğuna bunu yapma” yorumlarını alan Fahriye Evcen, tarz yapacağını düşünürken; tokat etkisi yarattı. Küçücük çocuğu getirdiği hal ise tepkilere neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Karan’ın doğumundan uzun bir süre sonra ilk kez kamera karşısına geçen Fahriye Evcen, hayat verdiği Akça Hatun karakteriyle çok beğenilmişti. Dizide başrol oyuncusu olarak yer alan Fahriye Evcen, hamile olduğunu öğrenince diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Rahat bir hamilelik geçirmek adına evine kapanan Fahriye Evcen’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım dudakları uçuklattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.