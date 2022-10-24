Fahriye Evcen’in Karan’a Yaptığı Şey Şoke Etti! “Sakın İkinci Çocuğuna da Bunu Yapma!” Tarz Yapacağım Derken Küçücük Çocuğu Öyle Bir Hale Getirdi Ki…

Karan’ın doğumundan uzun bir süre sonra ilk kez kamera karşısına geçen Fahriye Evcen, hayat verdiği Akça Hatun karakteriyle çok beğenilmişti. Dizide başrol oyuncusu olarak yer alan Fahriye Evcen, hamile olduğunu öğrenince diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Rahat bir hamilelik geçirmek adına evine kapanan Fahriye Evcen’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım dudakları uçuklattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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