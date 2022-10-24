- 24 Eki 2022 - 13:52 G: 24 Eki 2022 - 14:02

Teşkilat Dizisinden Apar Topar Çıkmıştı; Son Halini Görenlerin Nutku Tutuldu; “Ay Serdar Yarım Aya Dönmüş!” Zehra Görse Mosmor Olur…

Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, seyirci karşısına en son Teşkilat isimli TRT1 dizisi ile çıkmış ve dizide Serdar isimli bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ajanını canlandırmıştı. Geçtiğimiz sezonun sonunda Teşkilat dizisi ile yollarını ayıran Çağlar Ertuğrul, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. İşte Çağlar Ertuğrul'dan son detaylar...

Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, seyirci karşısına en son Teşkilat isimli TRT1 dizisi ile çıkmış ve dizide Serdar isimli bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ajanını canlandırmıştı. Geçtiğimiz sezonun sonunda Teşkilat dizisi ile yollarını ayıran Çağlar Ertuğrul, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Geçtiğimiz günlerde son halini sosyal medya hesabından paylaşan Çağlar Ertuğrul’un değişimi, görenlerin resmen aklını başından aldı! Peki, Çağlar Ertuğrul nasıl bir değişim geçirdi? Çağlar Ertuğrul kilo mu aldı, neden kilo aldı? Çağlar Ertuğrul’un yeni projesi ne? İşte, detaylar…

24 Eki 2022 - 13:52 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı’ya Hayatının Şokunu Yaşattılar! Yunanlı Yarışmacı Acun’un Gözünün Yaşına Bakmadı; Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı’ya Hayatının Şokunu Yaşattılar! Yunanlı Yarışmacı Acun’un Gözünün Yaşına Bakmadı; Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor?
İbrahim Tatlıses’in Eli Kolu Olmuştu… Azeri Kızı’nın Son Hali Dudakların Uçuklamasına Neden Oldu! “Bacım Artık Seni Baban Bile Tanıyamaz!” mask
İbrahim Tatlıses’in Eli Kolu Olmuştu… Azeri Kızı’nın Son Hali Dudakların Uçuklamasına Neden Oldu! “Bacım Artık Seni Baban Bile Tanıyamaz!”
Fahriye Evcen’in Karan’a Yaptığı Şey Şoke Etti! “Sakın İkinci Çocuğuna da Bunu Yapma!” Tarz Yapacağım Derken Küçücük Çocuğu Öyle Bir Hale Getirdi Ki… mask
Fahriye Evcen’in Karan’a Yaptığı Şey Şoke Etti! “Sakın İkinci Çocuğuna da Bunu Yapma!” Tarz Yapacağım Derken Küçücük Çocuğu Öyle Bir Hale Getirdi Ki…
Merve Boluğur’dan Beklenen Haber Geldi! 1,5 Ay Önce Tanıştığı Adamla Nikah Masasına Oturmuştu; Sosyal Medya Resmen Sallandı! mask
Merve Boluğur’dan Beklenen Haber Geldi! 1,5 Ay Önce Tanıştığı Adamla Nikah Masasına Oturmuştu; Sosyal Medya Resmen Sallandı!
Özcan Deniz’den Annesine El Kol Titreten Hediye! Sevgilisi İstemeyince Kapı Dışarı Olmuşlardı; Kendisini Affettirmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Özcan Deniz’den Annesine El Kol Titreten Hediye! Sevgilisi İstemeyince Kapı Dışarı Olmuşlardı; Kendisini Affettirmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Fatih Terim’in Kızı Buse Terim Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Sözleri Ortalığı Kasıp Kavurdu; Tam Tamına 2.800 Lira Fiyat Biçmişti… “Yok Artık!” mask
Fatih Terim’in Kızı Buse Terim Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Sözleri Ortalığı Kasıp Kavurdu; Tam Tamına 2.800 Lira Fiyat Biçmişti… “Yok Artık!”
Yargı Dizisinin Manyak Katili Burak’tan Bomba İtiraflar! Katil Olduğu Ortaya Çıkınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinin Manyak Katili Burak’tan Bomba İtiraflar! Katil Olduğu Ortaya Çıkınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”
Demet Özdemir Hayatının En Büyük Kabusunu Yaşıyor! Aldığı Haberle Yerle Bir Oldu; Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu! Meğer… mask
Demet Özdemir Hayatının En Büyük Kabusunu Yaşıyor! Aldığı Haberle Yerle Bir Oldu; Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu! Meğer…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri Aşkı İfşa Oldu! “Rezil İnsanlar!” Evli, Çocuklu Olduklarını Unuttular; Sedat’ın Yaptıklarından Sonra Kaldırılamaz Durumda… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri Aşkı İfşa Oldu! “Rezil İnsanlar!” Evli, Çocuklu Olduklarını Unuttular; Sedat’ın Yaptıklarından Sonra Kaldırılamaz Durumda…
Yasak Elma Dizisinin Handan’ı Şebnem Dönmez Kimdir, Kaç Yaşındadır? Şebnem Dönmez’in Memleketini Duyanlar Hayatlarının Şokunu Yaşadılar! Meğer…. mask
Yasak Elma Dizisinin Handan’ı Şebnem Dönmez Kimdir, Kaç Yaşındadır? Şebnem Dönmez’in Memleketini Duyanlar Hayatlarının Şokunu Yaşadılar! Meğer….
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Teşkilat Dizisinden Apar Topar Çıkmıştı; Son Halini Görenlerin Nutku Tutuldu; “Ay Serdar Yarım Aya Dönmüş!” Zehra Görse Mosmor Olur… mask
Teşkilat Dizisinden Apar Topar Çıkmıştı; Son Halini Görenlerin Nutku Tutuldu; “Ay Serdar Yarım Aya Dönmüş!” Zehra Görse Mosmor Olur…
Acun Ilıcalı’ya Hayatının Şokunu Yaşattılar! Yunanlı Yarışmacı Acun’un Gözünün Yaşına Bakmadı; Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı’ya Hayatının Şokunu Yaşattılar! Yunanlı Yarışmacı Acun’un Gözünün Yaşına Bakmadı; Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor?
İbrahim Tatlıses’in Eli Kolu Olmuştu… Azeri Kızı’nın Son Hali Dudakların Uçuklamasına Neden Oldu! “Bacım Artık Seni Baban Bile Tanıyamaz!” mask
İbrahim Tatlıses’in Eli Kolu Olmuştu… Azeri Kızı’nın Son Hali Dudakların Uçuklamasına Neden Oldu! “Bacım Artık Seni Baban Bile Tanıyamaz!”
Fahriye Evcen’in Karan’a Yaptığı Şey Şoke Etti! “Sakın İkinci Çocuğuna da Bunu Yapma!” Tarz Yapacağım Derken Küçücük Çocuğu Öyle Bir Hale Getirdi Ki… mask
Fahriye Evcen’in Karan’a Yaptığı Şey Şoke Etti! “Sakın İkinci Çocuğuna da Bunu Yapma!” Tarz Yapacağım Derken Küçücük Çocuğu Öyle Bir Hale Getirdi Ki…
Merve Boluğur’dan Beklenen Haber Geldi! 1,5 Ay Önce Tanıştığı Adamla Nikah Masasına Oturmuştu; Sosyal Medya Resmen Sallandı! mask
Merve Boluğur’dan Beklenen Haber Geldi! 1,5 Ay Önce Tanıştığı Adamla Nikah Masasına Oturmuştu; Sosyal Medya Resmen Sallandı!
Özcan Deniz’den Annesine El Kol Titreten Hediye! Sevgilisi İstemeyince Kapı Dışarı Olmuşlardı; Kendisini Affettirmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Özcan Deniz’den Annesine El Kol Titreten Hediye! Sevgilisi İstemeyince Kapı Dışarı Olmuşlardı; Kendisini Affettirmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL