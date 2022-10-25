Teşkilat Dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un Kilolu Halini Görenlerin Nutku Tutuldu! Diziden Apar Topar Çıkmıştı! Zehra Görse Asla Tanıyamaz…
Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, seyirci karşısına en son Teşkilat isimli TRT1 dizisi ile çıkmış ve dizide Serdar isimli bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ajanını canlandırmıştı. Geçtiğimiz sezonun sonunda Teşkilat dizisi ile yollarını ayıran Çağlar Ertuğrul, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. İşte Çağlar Ertuğrul'dan son detaylar...
Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, seyirci karşısına en son Teşkilat isimli TRT1 dizisi ile çıkmış ve dizide Serdar isimli bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ajanını canlandırmıştı. Geçtiğimiz sezonun sonunda Teşkilat dizisi ile yollarını ayıran Çağlar Ertuğrul, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Geçtiğimiz günlerde son halini sosyal medya hesabından paylaşan Çağlar Ertuğrul’un değişimi, görenlerin resmen aklını başından aldı! Peki, Çağlar Ertuğrul nasıl bir değişim geçirdi? Çağlar Ertuğrul kilo mu aldı, neden kilo aldı? Çağlar Ertuğrul’un yeni projesi ne? İşte, detaylar…
25 Eki 2022 - 08:51 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.