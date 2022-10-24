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24 Eki 2022 - 14:01

Gülşen’in Yeğenini Gören Kızı Sanıyor! “Aynı Gülşen!” Boyu, Posu, Gülüşü Bile Aynı… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!

Şimdilerde sık sık hakkında dava ile dikkatleri üzerine çeken ünlü pop şarkıcısı Gülşen’in Ezra adındaki yeğeni ortaya çıktı. Müzik piyasasında kariyerini sürdüren Ezra’nın teyzesi Gülşen ile olan benzerliği ise, sosyal medyanın adeta gündemine oturdu! İşte Gülşen'in yeğeni ile ilgili merak edilen detaylar...