Gülşen’in Yeğenini Gören Kızı Sanıyor! “Aynı Gülşen!” Boyu, Posu, Gülüşü Bile Aynı… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!
Şimdilerde sık sık hakkında dava ile dikkatleri üzerine çeken ünlü pop şarkıcısı Gülşen’in Ezra adındaki yeğeni ortaya çıktı. Müzik piyasasında kariyerini sürdüren Ezra’nın teyzesi Gülşen ile olan benzerliği ise, sosyal medyanın adeta gündemine oturdu! İşte Gülşen'in yeğeni ile ilgili merak edilen detaylar...
Şimdilerde sık sık hakkında dava ile dikkatleri üzerine çeken ünlü pop şarkıcısı Gülşen’in Ezra adındaki yeğeni ortaya çıktı. Müzik piyasasında kariyerini sürdüren Ezra’nın teyzesi Gülşen ile olan benzerliği ise, sosyal medyanın adeta gündemine oturdu! Peki, Gülşen’in yeğeni kim? Gülşen’in yeğeni Ezra kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ünlü mü? Ezra şarkıları neler? İşte, detaylar…
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24 Eki 2022 - 14:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.