- 30 Eki 2022 - 16:23

Esnaf Kredi Destek Başvuru Detayları Belli Oldu! 100 Milyar Lira Hızlı Kredi Desteği! Tam Tamına 60 Vadeye Bölünüyor! %75 Oranında Kredi Fırsatı Sonunda Açıklandı…

Esnafların merak ile beklediği 100 bin TL destek kredisine dair açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. Destek kredisinin şartlarını açıklayan Bakan Nebati, hangi kredi için nereye başvurulması gerektiğini de kamuoyunun bilgisine sundu. İşte destek paketi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Esnafların merak ile beklediği 100 bin TL destek kredisine dair açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. Destek kredisinin şartlarını açıklayan Bakan Nebati, hangi kredi için nereye başvurulması gerektiğini de kamuoyunun bilgisine sundu. Peki, 100 milyar esnaf kredisi nasıl alınır? 100 milyar esnaf kredisi şartları neler? 100 milyar esnaf kredisi kimlere verilecek? İşte, detaylar…

30 Eki 2022 - 16:23 - Gündem

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