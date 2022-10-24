Acun Ilıcalı’nın Kızlarını Görenler Hayran Kaldı! “Bir İçim Su Olmuşlar!” Babalarının Boylarını Geçtiğiler, Bakanlar Donup Kaldı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, kızlarıyla paylaşımı yapınca görenler hayran kaldı! “Bir içim su olmuşlar” yorumlarını alan Acun Ilıcalı’nın kızları, adeta babalarının boylarını bile aşıp geçtiler. Bakanların donup kalmasına neden olan Acun Ilıcalı ve kızları, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Medya Patronu olarak da bilinen Acun Ilıcalı’nın her dönem yeni işlerin altına imzalarını atıyordu. Yarışmalar, platformlar ve futbol kulübü derken giderek büyüyen Acun Ilıcalı, kızlarına daha iyi bir hayat sunuyordu. Banu, Leyla, Melisa ve Yasemin isimlerinde 4 kızı olan Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.