Ebru Şahin'in İç Çamaşırsız Mini Elbiseli Pozları Kocasını Çıldırttı! "Bu Fizik Halis Mi?" Buz Gibi Havaları Sıcacık Yaptı, Görenlerin İçi Eridi!
Hercai dizisiyle tanınan ve hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla herkesin dikkatini üzerinde toplayan Ebru Şahin’in iç çamaşırsız mini elbiseli pozları kocasını çıldırttı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum üstüne yorum alan çiçeği burnunda gelini görenlerin içi eridi, buz gibi havaları sıcacık yaptı. Peki, neydi o fotoğraf?
NBA oyuncusu Cedi Osman ile evlenen, kıvır kıvır saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, yıla damga vuran bir düğünle dünya evine girmiş ve sonrasında da bitmek bilmeyen bir balayı süreciyle de sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmemişti. Şimdilerde de sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dudak uçuklatan Şahin’in son pozu yürekleri hoplattı. İşte, ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.