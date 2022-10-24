Ebru Şahin'in İç Çamaşırsız Mini Elbiseli Pozları Kocasını Çıldırttı! "Bu Fizik Halis Mi?" Buz Gibi Havaları Sıcacık Yaptı, Görenlerin İçi Eridi!

NBA oyuncusu Cedi Osman ile evlenen, kıvır kıvır saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, yıla damga vuran bir düğünle dünya evine girmiş ve sonrasında da bitmek bilmeyen bir balayı süreciyle de sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmemişti. Şimdilerde de sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dudak uçuklatan Şahin’in son pozu yürekleri hoplattı. İşte, ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşım!

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