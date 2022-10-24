Kerem Bürsin Biricik Aşkını Öpücüklere Boğdu! Öyle Bir Görüntü Basına Sızdı Ki… “Bunlar Eninde Sonunda Evlenecek!” Kaan Yıldırım Bile Şok İçerisinde…

Geçtiğimiz yıl ekranlarda boy gösteren Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finalinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel birlikte tatile çıkmışlardı. Maldivler’de uzun bir tatil yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dönüşte ise el ele görüntülenmişlerdi. İlişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirme kadarı alan Hande Erçel, öyle bir şey yaptı ki, ağızlar resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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