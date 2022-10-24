Kerem Bürsin Biricik Aşkını Öpücüklere Boğdu! Öyle Bir Görüntü Basına Sızdı Ki… “Bunlar Eninde Sonunda Evlenecek!” Kaan Yıldırım Bile Şok İçerisinde…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin ikinci sezonunda aşk yaşadıklarını ilk kez duyurmuşlardı. Ayrılık kararı aldıktan sonra uzun bir süre bir araya gelmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sonunda yeniden görüntülendi. Kerem Bürsin’in hayatının aşkını öpücüklere boğması ise gözlerde kaçmadı. “Bunlar eninde sonunda evlenecek” yorumlarını alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl ekranlarda boy gösteren Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finalinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel birlikte tatile çıkmışlardı. Maldivler’de uzun bir tatil yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dönüşte ise el ele görüntülenmişlerdi. İlişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirme kadarı alan Hande Erçel, öyle bir şey yaptı ki, ağızlar resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.