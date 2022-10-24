Aslıhan Malbora Mini Etekli Pozu Olay Oldu! Trafik Işıklarına Tutunup Yırtmacını Açtı! Ayazı, Soğuğu Unutturdu… Alev Alev!

FOX TV ekranların yayınlanacak olan Darmaduman dizisinde Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz ve Nur Fettahoğlu gibi isimlerle başrol paylaşacak olan Aslıhan Malbora, yeni dizisi için çalışmalara başlamıştı. Oldukça etkileyici bir dizi olduğu daha yayınlanan fragmanlarından belli olan Darmaduman dizisinde Ece karakterine hayat verecekti. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Aslıhan Malbora, bakanların içini eritti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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