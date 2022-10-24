Aslıhan Malbora Mini Etekli Pozu Olay Oldu! Trafik Işıklarına Tutunup Yırtmacını Açtı! Ayazı, Soğuğu Unutturdu… Alev Alev!
En son olarak Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterine hayat veren güzeller güzeli oyuncu Aslıhan Malbora, minicik eteğiyle adeta kasıp kavurdu! Mini eteğinden yukarıya doğru açılan yırtmacıyla adeta başları döndüren Aslıhan Malbora, soğuk kış günlerine ve içleri kesen ayazı unutturdu! Adeta alev alev yakan Aslıhan Malbora, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
FOX TV ekranların yayınlanacak olan Darmaduman dizisinde Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz ve Nur Fettahoğlu gibi isimlerle başrol paylaşacak olan Aslıhan Malbora, yeni dizisi için çalışmalara başlamıştı. Oldukça etkileyici bir dizi olduğu daha yayınlanan fragmanlarından belli olan Darmaduman dizisinde Ece karakterine hayat verecekti. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Aslıhan Malbora, bakanların içini eritti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.