TOKİ’den Son Dakika Fırsatı! 50 Bin Liranız Varsa Hemen Yatırın; 2+1, 3+1 Daireli Eviniz Olsun! 680 Bin Liradan 280 Bin Liraya Düştü…
TOKİ’den milyonların yüzlerinde güller açtıracak haber geldi. Son dakika haberini yayan TOKİ, yastık altındaki 50 bin liranın çıkması gerektiğini dile getirdi! 2+1 ve 3+1 evlerin satışlarını duyuran TOKİ, tam tamına 680 bin liraya satılan evleri, an itibariyle 280 bin liraya düşürdü. Peki, neler oluyor?
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut etkinliğini başlatan TOKİ, 81 ili içine almıştı. Emekliler, çalışanlar, ev hanımları ve yeni evliler için ayrı ayrı başvuru ekranı açan TOKİ, 31 Ekim’e kadar başvuruların devam ettiğini de duyurdu. “İlk Evim” projesini başlatan TOKİ, sadece 50 bin lira şart koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.