TOKİ’den Son Dakika Fırsatı! 50 Bin Liranız Varsa Hemen Yatırın; 2+1, 3+1 Daireli Eviniz Olsun! 680 Bin Liradan 280 Bin Liraya Düştü…

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut etkinliğini başlatan TOKİ, 81 ili içine almıştı. Emekliler, çalışanlar, ev hanımları ve yeni evliler için ayrı ayrı başvuru ekranı açan TOKİ, 31 Ekim’e kadar başvuruların devam ettiğini de duyurdu. “İlk Evim” projesini başlatan TOKİ, sadece 50 bin lira şart koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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