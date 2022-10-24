Yargı Dizisinde Burak’ın Son Öldüreceği İsim Şok Etti! Kuyu Cinayetinin Sonu Felaketle Bitecek; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da Burak’ın son öldüreceği isim ortalığı karıştırdı! Kuyu cinayetlerinin sonu çok fena bir biçimde biteceği görülmüş oldu. Sosyal medyada yankı uyandıran Yargı dizisi ortalığı zangır zangır salladı! İşte milyonların “Yok artık” dediği bomba katil oyunu…
Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu’nun bulunduğu Yargı dizisi, Pazar akşamlarının yıldızı konumuna gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yargı dizisinin son bölümünde Burak Yıldırım katil olmuştu. Ceylin ve diğer 4 isimle köşkün deposunda bulunan Burak, katil olmadığına seyirciyi sonuna kadar inandırmıştı ama asıl bomba patlak vermişti. Burak Yıldırım’ın bir ismi daha öldüreceği iddia edilince ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.