Yargı Dizisinde Burak’ın Son Öldüreceği İsim Şok Etti! Kuyu Cinayetinin Sonu Felaketle Bitecek; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”

Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu’nun bulunduğu Yargı dizisi, Pazar akşamlarının yıldızı konumuna gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yargı dizisinin son bölümünde Burak Yıldırım katil olmuştu. Ceylin ve diğer 4 isimle köşkün deposunda bulunan Burak, katil olmadığına seyirciyi sonuna kadar inandırmıştı ama asıl bomba patlak vermişti. Burak Yıldırım’ın bir ismi daha öldüreceği iddia edilince ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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