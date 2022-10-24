- 24 Eki 2022 - 21:18 G: 24 Eki 2022 - 21:22

Öğrenci Belgesi Olanlara Tam Tamına 7.506 Lira Destek! SGK’dan Başvuru Yapan Yarın ATM’den Çekecek! Toptan Ödeme Halay Çektirdi, Yüzleri Güldürdü…

Öğrenci belgesi olan tüm vatandaşa tam tamına 7.506 lira destek sağlanacağı açıklandı. SGK üzerinden yapılan başvurular sonra ATM’den paraların çekileceği duyuruldu. Toptan ödemenin yapılacağı ortaya çıkınca yüzler güldü, birçok öğrenci ise halay çekmeye başladı! Peki, 7.506 lira ödeme nasıl temin edilecek?

Devlet, maddi durumu yetersiz olan kişilere eğitim ve öğretim yardımı yapmaya başladı. Belli başlı şartları olan bu ödeme kapsamında; ilkokul için 5.006 lira, ortaöğretim için 7.506 lira, yükseköğretim içinse 10 bin lira verileceği duyuruldu. SGK tarafından yapılacak yardımın detayları ise merak konusu oldu! İşte merak edilenler…

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24 Eki 2022 - 21:18 Ankara- Yaşam

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