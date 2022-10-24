Öğrenci Belgesi Olanlara Tam Tamına 7.506 Lira Destek! SGK’dan Başvuru Yapan Yarın ATM’den Çekecek! Toptan Ödeme Halay Çektirdi, Yüzleri Güldürdü…
Öğrenci belgesi olan tüm vatandaşa tam tamına 7.506 lira destek sağlanacağı açıklandı. SGK üzerinden yapılan başvurular sonra ATM’den paraların çekileceği duyuruldu. Toptan ödemenin yapılacağı ortaya çıkınca yüzler güldü, birçok öğrenci ise halay çekmeye başladı! Peki, 7.506 lira ödeme nasıl temin edilecek?
Devlet, maddi durumu yetersiz olan kişilere eğitim ve öğretim yardımı yapmaya başladı. Belli başlı şartları olan bu ödeme kapsamında; ilkokul için 5.006 lira, ortaöğretim için 7.506 lira, yükseköğretim içinse 10 bin lira verileceği duyuruldu. SGK tarafından yapılacak yardımın detayları ise merak konusu oldu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.