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24 Eki 2022 - 21:37

Petek Dinçöz’ün İmajını Öyle Bir Değiştirdi Ki, Kocası Şok İçinde! “Esmer Bomba Olmuşsun!” 3 Aylık Aşkı İsteyince Sular Seller Durdu!

Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Petek Dinçöz, imajını öyle bir değiştirdi ki, kocası şok içerisinde kaldı. Sarı, upuzun saçlarını geride bırakan Petek Dinçöz’e “Esmer bomba olmuşsun be” yorumları yapıldı. 3 ay önce evlendiği Nida Büyükbayraktar’ın böyle bir değişim istediği de iddialar arasında yerini aldı. Peki, Petek Dinçöz nasıl bir değişim yaşadı?