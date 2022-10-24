Petek Dinçöz’ün İmajını Öyle Bir Değiştirdi Ki, Kocası Şok İçinde! “Esmer Bomba Olmuşsun!” 3 Aylık Aşkı İsteyince Sular Seller Durdu!
Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Petek Dinçöz, imajını öyle bir değiştirdi ki, kocası şok içerisinde kaldı. Sarı, upuzun saçlarını geride bırakan Petek Dinçöz’e “Esmer bomba olmuşsun be” yorumları yapıldı. 3 ay önce evlendiği Nida Büyükbayraktar’ın böyle bir değişim istediği de iddialar arasında yerini aldı. Peki, Petek Dinçöz nasıl bir değişim yaşadı?
'Frekans', 'Doktor Tavsiyesi', 'Bende Kaldı', 'Kısmetsizim' gibi birbirinden başarılı ve hit şarkılara imzasını atan Petek Dinçöz, bir dönemler hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapmıştı. İş hayatının yanı sıra sık sık gündeme özek hayatıyla da gelen Petek Dinçöz, 8 yıllık eşinden boşandıktan 4 ay sonra gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar’la dünya evine girmişti. Şimdiyse bomba bir imaj değişimine girişti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.