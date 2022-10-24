Hadise, Mehmet Dinçerler’in Başına Çaldı! 37. Yaş Gününden Önce Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hayrını Gör!” Dedi, Resti Çekti! “Helal Be!”

Çırağan Sarayı’nda başlayan evlilik, Beykoz Adliyesi’nde bitmişti. Tam tamına 5 ay ev kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. 3 milyon liralık bir yüzükle evlenme teklifi alan Hadise, biricik aşkıyla bir video paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti. Boşanma sonrasında birçok iddiayla anılan Hadise hakkında yeniden bomba bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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