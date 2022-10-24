Hadise, Mehmet Dinçerler’in Başına Çaldı! 37. Yaş Gününden Önce Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hayrını Gör!” Dedi, Resti Çekti! “Helal Be!”
Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, Nisan ayında evlenmiş, Eylül’de boşanma kararı almıştı. Boşanmalarıyla ortalığı sallayan Hadise, Mehmet Dinçerler’in sonunda başına çaldı. 37. yaş gününden hemen önce yaptıkları, “Helal olsun” yorumlarında bulundular! “Hayrını gör” diyen Hadise, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Çırağan Sarayı’nda başlayan evlilik, Beykoz Adliyesi’nde bitmişti. Tam tamına 5 ay ev kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. 3 milyon liralık bir yüzükle evlenme teklifi alan Hadise, biricik aşkıyla bir video paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti. Boşanma sonrasında birçok iddiayla anılan Hadise hakkında yeniden bomba bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.