Seren Serengil Kaynanasından Daha Evlenmeden Çekmeye Başladı! Her Zor Anında Yanındaydı Ama... "Yok Artık!" Meğer Ayrılık Sebepleri...

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, hem sosyal medya hem de magazin gündemini çalkalamaya devam ediyor. Kısa sürede yaptığı her açıklaması ve paylaşımıyla adından söz ettiren Serengil, şimdilerde Alaçatı’da ki tatilini sonlandırıp yeniden stüdyolara döndü. Herkesin merak ettiği o ayrılığın ise sır perdesi aralandı. İşte, merak edilen tüm ayrıntılar…

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