- 25 Eki 2022 - 10:36 G: 25 Eki 2022 - 10:45

Seren Serengil Kaynanasından Daha Evlenmeden Çekmeye Başladı! Her Zor Anında Yanındaydı Ama... "Yok Artık!" Meğer Ayrılık Sebepleri...

Sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Seren Serengil, daha evlenmeden kaynanasından çekmeye başladı. Her zor anında yanında olan sevgilisiyle kısa süre önce ayrılan Serengil, “Aşk yetmiyor, çok sinirliyim o yüzden takipten çıktım.” Demişti. Şimdiyse o ayrılığın sır perdesi aralandı. Kimse duyduklarına inanmak istemedi. Peki, neler oldu?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, hem sosyal medya hem de magazin gündemini çalkalamaya devam ediyor. Kısa sürede yaptığı her açıklaması ve paylaşımıyla adından söz ettiren Serengil, şimdilerde Alaçatı’da ki tatilini sonlandırıp yeniden stüdyolara döndü. Herkesin merak ettiği o ayrılığın ise sır perdesi aralandı. İşte, merak edilen tüm ayrıntılar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Eki 2022 - 10:36 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Merve Boluğur’dan Beklenen Haber Geldi! Hamile Açıklaması Sosyal Medya Resmen Sallandı! Merve Boluğur Kaç Aylık Hamile! Çocuğu Kız Mı, Erke Mi? mask
Merve Boluğur’dan Beklenen Haber Geldi! Hamile Açıklaması Sosyal Medya Resmen Sallandı! Merve Boluğur Kaç Aylık Hamile! Çocuğu Kız Mı, Erke Mi?
Özcan Deniz Annesine Ev Değil, Komple Siteyi Satın Almış! El Kol Titreten Hediye! Kendisini Affettirmek İçin Yaptığı Jest Dudakları Yara Yaptı! mask
Özcan Deniz Annesine Ev Değil, Komple Siteyi Satın Almış! El Kol Titreten Hediye! Kendisini Affettirmek İçin Yaptığı Jest Dudakları Yara Yaptı!
İbrahim Tatlıses Şöhret Kapısını Açmıştı! Azeri Kızı Günel Zeynalova'nın Son Hali Şok Etti! Meğer Estetikli Güzel Olmuş! Günel Zeynalova Kaç Yaşında? mask
İbrahim Tatlıses Şöhret Kapısını Açmıştı! Azeri Kızı Günel Zeynalova'nın Son Hali Şok Etti! Meğer Estetikli Güzel Olmuş! Günel Zeynalova Kaç Yaşında?
Teşkilat Dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un Kilolu Halini Görenlerin Nutku Tutuldu! Diziden Apar Topar Çıkmıştı! Zehra Görse Asla Tanıyamaz… mask
Teşkilat Dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un Kilolu Halini Görenlerin Nutku Tutuldu! Diziden Apar Topar Çıkmıştı! Zehra Görse Asla Tanıyamaz…
Yargı Dizisinin Psikopat Katili Burak Bakın Kimmiş! Samet Kaan Kuyucu Yakışıklılığıyla Şok Etti! Samet Kaan Kuyucu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? mask
Yargı Dizisinin Psikopat Katili Burak Bakın Kimmiş! Samet Kaan Kuyucu Yakışıklılığıyla Şok Etti! Samet Kaan Kuyucu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
Gülşen’in Yeğeni Ezra'yı Görenler Şok Oldu! “Aynı Gülşen!” Boyu, Posu, Gülüşü Bile Aynı… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Ezra Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? mask
Gülşen’in Yeğeni Ezra'yı Görenler Şok Oldu! “Aynı Gülşen!” Boyu, Posu, Gülüşü Bile Aynı… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Ezra Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Oğuzhan Uğur Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Babala Tv Oğuzhan Uğur Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Oğuzhan Uğur Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Babala Tv Oğuzhan Uğur Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Demet Özdemir'in Acı Günü! Hayatının En Büyük Kabusunu Yaşadı! Aldığı Haberle Yerle Bir Oldu; Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu! Meğer… mask
Demet Özdemir'in Acı Günü! Hayatının En Büyük Kabusunu Yaşadı! Aldığı Haberle Yerle Bir Oldu; Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu! Meğer…
Yargı Dizisinin Manyak Katili Burak’tan Bomba İtiraflar! Katil Olduğu Ortaya Çıkınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinin Manyak Katili Burak’tan Bomba İtiraflar! Katil Olduğu Ortaya Çıkınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”
Survivor Yarışmacısından, Acun Ilıcalı'ya 3,5 Milyonluk Dava! Hayatının Şokunu Yaşattı! Yunanlı Yarışmacıdan Sakat Kaldım Davası! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmacısından, Acun Ilıcalı'ya 3,5 Milyonluk Dava! Hayatının Şokunu Yaşattı! Yunanlı Yarışmacıdan Sakat Kaldım Davası! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seren Serengil Kaynanasından Daha Evlenmeden Çekmeye Başladı! Her Zor Anında Yanındaydı Ama... "Yok Artık!" Meğer Ayrılık Sebepleri... mask
Seren Serengil Kaynanasından Daha Evlenmeden Çekmeye Başladı! Her Zor Anında Yanındaydı Ama... "Yok Artık!" Meğer Ayrılık Sebepleri...
Altın Fiyatlarındaki Son Durum Vatandaşın Yüzünü Güldürdü! Son Dakika Bombası Fena Patlak Verdi; Yatırımcılar Hayatlarının Şokunu Yaşadı! mask
Altın Fiyatlarındaki Son Durum Vatandaşın Yüzünü Güldürdü! Son Dakika Bombası Fena Patlak Verdi; Yatırımcılar Hayatlarının Şokunu Yaşadı!
Regl Sancısı Nasıl bir Ağrıdır? Regl Ağrısına Ne İyi Gelir? Regl Ağrısı Nasıl Geçer? Regl Ağrısı İçin Hangi Çay İçilmeli? mask
Regl Sancısı Nasıl bir Ağrıdır? Regl Ağrısına Ne İyi Gelir? Regl Ağrısı Nasıl Geçer? Regl Ağrısı İçin Hangi Çay İçilmeli?
Merve Boluğur’dan Beklenen Haber Geldi! Hamile Açıklaması Sosyal Medya Resmen Sallandı! Merve Boluğur Kaç Aylık Hamile! Çocuğu Kız Mı, Erke Mi? mask
Merve Boluğur’dan Beklenen Haber Geldi! Hamile Açıklaması Sosyal Medya Resmen Sallandı! Merve Boluğur Kaç Aylık Hamile! Çocuğu Kız Mı, Erke Mi?
Özcan Deniz Annesine Ev Değil, Komple Siteyi Satın Almış! El Kol Titreten Hediye! Kendisini Affettirmek İçin Yaptığı Jest Dudakları Yara Yaptı! mask
Özcan Deniz Annesine Ev Değil, Komple Siteyi Satın Almış! El Kol Titreten Hediye! Kendisini Affettirmek İçin Yaptığı Jest Dudakları Yara Yaptı!
Anne ve Babaya En Düşkün Burçlar Belli Oldu! En Çok Onlar Seviyor! İşte Aile İlişkileri Çok Kuvvetli Olan Burçlar… mask
Anne ve Babaya En Düşkün Burçlar Belli Oldu! En Çok Onlar Seviyor! İşte Aile İlişkileri Çok Kuvvetli Olan Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL