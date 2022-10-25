Seren Serengil Kaynanasından Daha Evlenmeden Çekmeye Başladı! Her Zor Anında Yanındaydı Ama... "Yok Artık!" Meğer Ayrılık Sebepleri...
Sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Seren Serengil, daha evlenmeden kaynanasından çekmeye başladı. Her zor anında yanında olan sevgilisiyle kısa süre önce ayrılan Serengil, “Aşk yetmiyor, çok sinirliyim o yüzden takipten çıktım.” Demişti. Şimdiyse o ayrılığın sır perdesi aralandı. Kimse duyduklarına inanmak istemedi. Peki, neler oldu?
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, hem sosyal medya hem de magazin gündemini çalkalamaya devam ediyor. Kısa sürede yaptığı her açıklaması ve paylaşımıyla adından söz ettiren Serengil, şimdilerde Alaçatı’da ki tatilini sonlandırıp yeniden stüdyolara döndü. Herkesin merak ettiği o ayrılığın ise sır perdesi aralandı. İşte, merak edilen tüm ayrıntılar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.