Ankara Elektrik Kesintisi! 25 Ekim 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 25 Ekim 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik kesintisine ilişkin detaylı olarak Ankaralıları bilgilendirmeye devam eden Başkent EDAŞ, gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ortaya çıkacak olan tüm kesintileri iletiyor. Bu kapsamda bugün de Ankara’da çeşitli elektrik kesintileri yaşanacağını bildirmiş olan Başkent EDAŞ, elektrik kesintilerinden etkilenecek olan ilçeleri tek tek açıklamış bulunuyor. Peki, 25 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 25 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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