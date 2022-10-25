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25 Eki 2022 - 12:01

Güneş Tutulması Ne Zaman Başlayacak? Güneş Tutulması Etkileri Neler? Güneş Tutulmasının Burçlara Etkileri Nasıl?

Astrologların bir süredir etkilerini tartıştığı güneş tutulması gitgide yaklaşıyor. Her burç için farklı bir etki yaratacak olan güneş tutulması, değişimi ve dönüşümü simgelemesi nedeniyle pek çok alanda etkisini göstereceğini şimdiden belli etmeye başlıyor. Sizde güneş tutulması ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...