- 30 Eki 2022 - 16:23

Survivor 2023 Kadrosunu Acun Ilıcalı İsimleri Tek Tek Belirledi! ” Öyle Bir İsme Daha İmza Attırdı Ki, Görenler Duyanlar Şok Oldu! Nasıl Olur Demeyin?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için Acun Ilıcalı çalışmalara başladı! Son imzaları atan ismi duyanlar ise “Acun Ilıcalı kan gövdeyi götürsün istiyor” yorumlarında bulundular. Görenin, duyanın şok olmasına neden olan anlaşma, ortalığı şimdiden karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından hemen sonra ekranlara gelecek olan Survivor 2023 yarışması için çalışmalara başlamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı’nın şimdiden yeni isimlerle çalışmalara başladığı biliniyordu. İmzaları attırmaya başlayan Acun Ilıcalı, bomba bir isime şok bir teklifte bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Eki 2022 - 16:23 Ankara- Yaşam

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