Survivor 2023 Kadrosunu Acun Ilıcalı İsimleri Tek Tek Belirledi! ” Öyle Bir İsme Daha İmza Attırdı Ki, Görenler Duyanlar Şok Oldu! Nasıl Olur Demeyin?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için Acun Ilıcalı çalışmalara başladı! Son imzaları atan ismi duyanlar ise “Acun Ilıcalı kan gövdeyi götürsün istiyor” yorumlarında bulundular. Görenin, duyanın şok olmasına neden olan anlaşma, ortalığı şimdiden karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından hemen sonra ekranlara gelecek olan Survivor 2023 yarışması için çalışmalara başlamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı’nın şimdiden yeni isimlerle çalışmalara başladığı biliniyordu. İmzaları attırmaya başlayan Acun Ilıcalı, bomba bir isime şok bir teklifte bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.