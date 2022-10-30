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30 Eki 2022 - 16:23

Survivor 2023 Kadrosunu Acun Ilıcalı İsimleri Tek Tek Belirledi! ” Öyle Bir İsme Daha İmza Attırdı Ki, Görenler Duyanlar Şok Oldu! Nasıl Olur Demeyin?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için Acun Ilıcalı çalışmalara başladı! Son imzaları atan ismi duyanlar ise “Acun Ilıcalı kan gövdeyi götürsün istiyor” yorumlarında bulundular. Görenin, duyanın şok olmasına neden olan anlaşma, ortalığı şimdiden karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…